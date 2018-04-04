Германия выступила за отмену санкций против России

Маркус Йергер – генеральный директор ассоциации малого и среднего бизнеса Германии (BVMW) – выступил за скорейшую отмену антироссийских санкций.

Об этом он заявил в ходе встречи с советником президента РФ Антоном Кобяковым. По его словам, у многих немецких компаний исторически сложились хорошие контакты с Россией.

«Поэтому наша ассоциация выступает за отмену санкций против РФ, так как это мешает планомерному развитию экономик обеих стран», – цитирует Йергера пресс-служба «Росконгресса».

Кроме того, он подчеркнул, что представители бизнеса Германии ожидают скорейшего решения политических вопросов и дальнейшего углубление экономических связей между РФ и ФРГ.

При этом он Йергер подчеркнул, что участие BVMW в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) даст дополнительный импульс развитию сотрудничества с российскими предпринимателями.

Ранее сообщалось, что в Германии неожиданно заявили о непричастности России к отравлению бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля.

Для того, чтобы призывать большинство стран НАТО к солидарности в вопросе высылки дипломатов России в связи с отравлением экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля, необходимо иметь в наличии хотя бы одно доказательство причастности Москвы к инциденту в Солсбери. С подобным заявлением 3 апреля выступил заместитель председателя немецкого Христианско-демократического союза, глава земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет.