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Москва, 04.04.2018

Китай собирает мировую коалицию против США

«Expert Online» 2018

Китай не намерен останавливаться в торговом противостоянии с США и призывает всех членов Всемирной торговой организации совместно с Пекином начать бороться с торговым протекционизмом Соединенных Штатов. С подобным заявлением выступил постоянный представитель Китая при ВТО Чжан Сянчэнь в аккаунте министерства коммерции КНР в соцсети Weibo.

«Мы призываем всех членов ВТО совместно с Китаем решительно противостоять торговому протекционизму США», - сказал он.

Сянчэнь также рассказал, что Пекин не намерен сидеть «сложа руки» и намерен в ближайшее время прибегнуть к механизму урегулирования споров ВТО.

«Опубликованный США список предлагаемых мер является преднамеренным и серьезным нарушением основополагающих принципов Всемирной торговой организации», - заявил постпред в ВТО от Китая.

В Пекине считают, что США своими действия не только расшатывают основы ВТО, но и ставят «под беспрецедентную угрозу многостороннюю торговую систему».

Ранее в США был опубликован список из 1,3 тысячи китайских товаров, против которых могут быть введены импортные пошлины. По подсчетам Пекина страна будет терять на этих пошлинах около 50 миллиардов долларов ежегодно.

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