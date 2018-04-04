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Москва, 04.04.2018

На IV Восточном экономическом форуме состоится презентация инновационных проектов технопарка «Русский»

«Expert Online» 2018
  • На IV Восточном экономическом форуме состоится презентация инновационных проектов технопарка «Русский»
предоставлено пресс-службой

Презентация технологических проектов технопарка «Русский» включена в программу IV Восточного экономического форума, который пройдет 11—13 сентября во Владивостоке. В рамках специальной сессии будут представлены лучшие проекты, направленные на инновационное развитие Дальнего Востока.

«Визуализация деятельности и достижений технопарка на IV Восточном экономическом форуме является важным этапом в развитии предпринимательской экосистемы острова Русский. Включение мероприятия в программу ВЭФ будет способствовать более активной реализации проектов резидентов и привлечению инвесторов для строительства технико-внедренческого парка в соответствии с Концепцией развития острова Русский, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации», — подчеркнул советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков.

Торжественная церемония открытия технопарка «Русский» состоялась в рамках III Восточного экономического форума. За период с сентября 2017 г. его резидентами стали 37 компаний из шести регионов Дальнего Востока. К 31 мая 2018 г. будет завершен первый федеральный отбор резидентов технопарка.

К работе технопарка «Русский» подключены ведущие институты развития России, среди них Агентство стратегических инициатив, Российская венчурная компания, Фонд развития интернет-инициатив, Фонд содействия инновациям, Фонд развития Дальнего Востока, крупнейшие компании — Сбербанк, «Яндекс», «Лаборатория Касперского», всего более 25 партнерских организаций.

Справочная информация:

Восточный экономический форум

Восточный экономический форум проводится ежегодно в целях содействия ускоренному развитию

экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе согласно указу Президента России Владимира Путина №250 от 19 мая 2015 года.

Официальный сайт ВЭФ: www.forumvostok.ru

Организатор ВЭФ 2018 Фонд «Росконгресс» – крупнейший организатор конгрессно-выставочных мероприятий.

Фонд «Росконгресс» учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала и укреплению имиджа России посредством организации и проведения конгрессных, выставочных и общественных мероприятий. Фонд формирует их содержательную часть, оказывает консалтинговую, информационную и экспертную поддержку компаниям и организациям, а также всесторонне изучает, анализирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки.

Сегодня годовая программа Фонда включает мероприятия от Монтевидео до Владивостока, что позволяет собирать на одной площадке лидеров мирового бизнеса, экспертов, СМИ, представителей власти, создавать лучшие условия для обсуждения и продвижения новых идей и проектов, а также оказывать содействие в формировании социального предпринимательства и благотворительных проектов.

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