ОЗХО ответила России по «делу Скрипаля»

В настоящее время Москва изучает ответы, полученные от Организации по запрещению химического оружия, сообщает РИА новости.

«Да, мы получили ответы. Они изучаются», — сообщил представитель постпредства РФ при организации. Отмечается, что в общей сложности Россия направляла в организацию 13 вопросов.

Россию в частности интересует, какие данные, которые могли бы служить уликами против России, Британия передала в ОЗХО, какого рода помощь запрашивала. Также Москва поинтересовалась, будет ли ОЗХО сообщать российской стороне данные, которые Лондон предоставил организации.

Также отмечается, что свои вопросы по «делу Скрипаля» российское постпредство при ОЗХО направило в технический секретариат организации 1 апреля.