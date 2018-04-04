Посыпались: британский МИД удалил твит о происхождении «Новичка»

Британский МИД неожиданно удалил пост в своём микроблоге в Twitter, в котором утверждалось, что вещество, которым отравили бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля, было произведено в России.

Твит был опубликован 22 марта, а удалён 4 апреля, передаёт Sky News.

Известный российский журналист, ведущий программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Евгений Попов, комментируя эту новость, коротко написал в своём телеграм-канале: «Посыпались».

Ранее сообщалось, что специалисты исследовательской лаборатории Великобритании не смогли доказать, что газ, которым отравили экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля был произведён в России.