Правительство измерит эффективность Чубайса и «Сколково»

Дмитрий Медведев утвердил порядок оценки эффективности использования средств, направляемых государством на поддержку инновационной деятельности. Попутно широкой общественности стало очевидно, что, как следует из правительственного сообщения: «в настоящее время утверждённые на законодательном уровне правила оценки эффективности инновационной деятельности отсутствуют»

Глава российского правительства Дмитрий Медведев утвердил постановление, определяющее порядок оценки эффективности использования средств, направляемых государством на поддержку инновационной деятельности. «В настоящее время утверждённые на законодательном уровне правила оценки эффективности инновационной деятельности отсутствуют. К институтам инновационного развития со стороны проверяющих органов применяются действующие правила проверки бюджетных организаций. Такой подход не учитывает специфические особенности инновационной деятельности», — считают в правительстве.

Теперь же «использование институтом инновационного развития средств господдержки признаётся эффективным, если установлено, что соответствие инновационной деятельности института критериям эффективности достигается наиболее экономичными или результативными способами». Как именно это установить, расшифровывается в весьма подробном документе.

Документ разработан и внесен в правительство Минэкономразвития. На его сайте указано, кстати, что «основная цель институтов развития -преодоление так называемых «провалов рынка» для решения задач, которые не могут быть оптимально реализованы рыночными механизмами, для обеспечения устойчивого экономического роста и диверсификации экономики».

Фонд «Сколково», Роснано, Российская венчурная компания, Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, перечисляет институты инновационного развития директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский, ссылаясь на принятую в сентября 2015 1года «Стратегию инновационного развития Российской Федерации», где прямо названы эти четыре института. В то же время надо отметить, что новый документ избегает конкретных названий, говоря об институтах инновационного развития как об общем понятии.

Как там говорится: «"Институт инновационного развития" - созданная (в том числе путем реорганизации) и (или) осуществляющая деятельность на основании федерального закона, указа или распоряжения Президента Российской Федерации, акта Правительства Российской Федерации, закона или иного нормативного правового акта субъекта Российской Федерации коммерческая или некоммерческая организация (ее правопреемник), являющаяся получателем средств государственной поддержки в допускаемой законодательством Российской Федерации форме и самостоятельно осуществляющая инновационную деятельность и (или) являющаяся субъектом инновационной деятельности, которой Российской Федерацией или субъектами Российской Федерации предоставляются средства на оказание поддержки юридических и физических лиц, осуществляющих инновационную деятельность». Не очень понятно, да? Но — ёмко.

В стране, в которой госсектор формирует 70% экономики, отмечает Дмитрий Жарский, именно государству и квазигосударственному капиталу в лице аффилированных с ним коммерческих банков предстоит нести если не все, то львиную долю расходов, связанных с нивелированием оголенного санкциями технологического отставания во всех, за малым исключением (оборонки), отраслях экономики. А это в свою очередь сопряжено с необходимостью осуществления контроля над расходованием средств.

Решение правительства является реакцией на достаточно бурную полемику в обществе относительно эффективности расходования бюджетных средств. За примерами далеко ходить не нужно. Самым критикуемым в обществе и прессе среди таких институтов является, безусловно, «Роснано», полагает Дмитрий Жарский. По итогам 2017 госкорпорация впервые за 10 лет выплатила государству дивиденды, чистая прибыль компании составила 1,06 млрд рублей. Но на этом хорошие новости кончаются, замечает он. В 2016 году чистый убыток «Роснано» составил 16,6 млрд рублей, по итогам проверки деятельности компании выяснилось, что каждый второй из 16 успешных проектов является убыточным.

Акционерное общество (до 2011 года — государственная корпорация) «Роснано» было создано в 2007 году, его главой в качестве председателя правления управляющей компании является Анатолий Чубайс.

Дмитрий Жарский отмечает, что общество могло бы получать от институтов развития куда большую отдачу, с учетом вложенных в них государством средств, акцентируя острую актуальность импортозамещения, в том числе в сфере производства необходимого «кормильцам страны» — добывающим компаниям высокотехнологичного оборудования. По его мнению, эффективность работы институтов инновационного развития отчасти лимитирована самим фактом того, что они являются продолжением государственной административной машины. С этим необходимо что-то делать и начать, судя по всему, решили с реформы системы оценки эффективности. Что из этого выйдет — увидим, заключает аналитик.

Не исключено что государство будет создавать определенную базу данных инновационных проектов, где будет перепроверяться уровень их развития с заявленным планом работы и использованием средств господдержки, считает аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов. В ходе такой перепроверки сократится число институтов, поскольку не все смогут обосновать продолжение своей работы если они не подпадут под новые методологические критерии. Он также считает, что логическим следствием измерения эффективности станет большую свобода в выборе инвесторов инновационных институтов, со снижением в их финансировании как доли, так и ответственности со стороны государства.

Также, добавляет аналитик, можно ожидать, что изменится ситуация с объективностью оценки деятельности крупнейшего стране фонда «Сколково», который на фоне остальных институтов выглядит переоцененным с точки зрения вложенных в него средств. Одной из проблем, приводящих к этому, как раз называют отсутствие четких критериев оценки эффективности, поэтому с появлением нового документа можно рассчитывать на изменение ситуации.

Инновационный центр «Сколково» основан в сентябре 2010 года, президентом одноименного фонда является Виктор Вексельберг. Наряду с упомянутым «Роснано», фонд является одним из самых известных российских инновационых институтов.