Приобрести месячную подписку всего за 290 рублей
Подписка
Москва, 04.04.2018

Путин рассказал, что Россия ждёт от Великобритании

«Expert Online» 2018

Глава российского государства Владимир Путин рассказал, что наша страна ждёт от властей Великобритании в свете появившейся информации о том, что специалисты исследовательской лаборатории Великобритании не смогли доказать, что газ, которым отравили экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля был произведён в России.

По словам президента РФ, наша страна ждёт от Лондона не извинений, а торжества здравого смысла.

Об этом он заявил, отвечая на вопросы по итогам трехсторонней встречи глав государств-гарантов астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию, передаёт ТАСС.

«Мы ждём, что здравый смысл в конце концов восторжествует и международным отношениям не будет наноситься такой ущерб, который мы наблюдаем за последнее время», – подчеркнул Путин.

При этом российский лидер подчеркнул, что это касается не только покушения на Скрипаля, но и всех других аспектов международных отношений. Кроме того, Путин призвал «вставать в рамки здоровых политических процессов, основанных на нормах международного права».

Ранее сообщалось, что МИД Великобритании неожиданно удалил пост в своём микроблоге в Twitter, в котором утверждалось, что вещество, которым отравили бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля, было произведено в России.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Эра центрально-азиатского газа

    Китай превратился в быстрорастущий рынок для импортного газа. Первый трансграничный газопровод проложен сюда из Туркменистана. Однако, спрос возрастает и открывает новые возможности для развития газотранспортной системы Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана

    Рынок пенсионных фондов идёт по пути укрупнения

    В пенсионном секторе крупные частные игроки, объединившись, смогут повысить основные бизнес-показатели и построить более устойчивую модель
    Реклама

    TOP

    1. Трамп обескуражил лидеров стран Балтии своим заявлением о России
      Трамп обескуражил лидеров стран Балтии своим заявлением о России
    2. Высылка российских дипломатов может дорого обойтись Меркель
      Недовольные вступлением Германии в дипломатическую войну с Россией на стороне Великобритании и США немецкие политики могут серьезно осложнить жизнь Ангеле Меркель, которая совсем недавно в четвертый раз возглавила правительство.
    3. Россия и Саудовская Аравия готовят грандиозную сделку
      Россия и Саудовская Аравия готовят грандиозную сделку