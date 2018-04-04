Путин рассказал, что Россия ждёт от Великобритании

Глава российского государства Владимир Путин рассказал, что наша страна ждёт от властей Великобритании в свете появившейся информации о том, что специалисты исследовательской лаборатории Великобритании не смогли доказать, что газ, которым отравили экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля был произведён в России.

По словам президента РФ, наша страна ждёт от Лондона не извинений, а торжества здравого смысла.

Об этом он заявил, отвечая на вопросы по итогам трехсторонней встречи глав государств-гарантов астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию, передаёт ТАСС.

«Мы ждём, что здравый смысл в конце концов восторжествует и международным отношениям не будет наноситься такой ущерб, который мы наблюдаем за последнее время», – подчеркнул Путин.

При этом российский лидер подчеркнул, что это касается не только покушения на Скрипаля, но и всех других аспектов международных отношений. Кроме того, Путин призвал «вставать в рамки здоровых политических процессов, основанных на нормах международного права».

Ранее сообщалось, что МИД Великобритании неожиданно удалил пост в своём микроблоге в Twitter, в котором утверждалось, что вещество, которым отравили бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля, было произведено в России.