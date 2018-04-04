Путин сообщил о разгроме группировки ИГИЛ в Сирии

Группировка запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ в Сирии разгромлена. Об этом в своем приветствии участникам московской конференции по международной безопасности заявил президент России Владимир Путин.

Приветствие главы государства зачитал секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

«В этом году в центре нашего внимания тема, имеющая важное значение для всего международного сообщества: перспективы развития ситуации на Ближнем Востоке после разгрома ИГИЛ в Сирии», - говорится в приветствии Путина.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу также в ходе конференции сообщил, что «освобождена большая часть территории Сирии от террористов, с остальными идут детальные переговоры по сложению оружия». Таким образом, по словам министра, были сорваны планы образования псевдохалифата. Шойгу подчеркнул, что с ИГИЛ можно было покончить быстрей, если бы коалиция объединила усилия с российской военной группировкой в Сирии.