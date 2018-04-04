Россия созывает Совбез ООН по «делу Скрипаля»

Василий Небензя – постоянный представитель России в ООН – заявил, что наша страна запросила проведение заседания Совета Безопасности ООН по инциденту в Солсбери, где были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Срипаль и его дочь Юлия.

«Мы по указанию нашего правительства просим вас созвать 5 апреля в 15:00 открытое заседание Совета Безопасности по письму премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, связанному с инцидентом в Солсбери», — цитирует Небензю РИА Новости.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин рассказал, что наша страна ждёт от властей Великобритании в свете появившейся информации о том, что специалисты исследовательской лаборатории Великобритании не смогли доказать, что газ, которым отравили экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля был произведён в России.

По словам российского лидера, наша страна ждёт от Лондона не извинений, а торжества здравого смысла.

Напомним, накануне специалисты исследовательской лаборатории Великобритании не смогли доказать, что газ, которым отравили экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля был произведён в России.

Сразу после этого МИД Великобритании удалил пост в своём микроблоге в Twitter, в котором утверждалось, что вещество, которым отравили Скрипаля, было российским.