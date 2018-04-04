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Москва, 04.04.2018

Рубль вновь упал к доллару и евро

«Expert Online» 2018

ЦБ РФ опубликовал курс основных валют по отношению к российскому рублю на 5 апреля.

Согласно данным регулятора, официальный курс евро к рублю, установленный Центробанком на четверг, вырос на 3,73 копейки – до 70,9580 рубля. Курс доллара вырос сразу на 22,71 копейки – до 57,7646 рубля.

При этом стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на четверг, «потяжелела» по сравнению с показателем среды на 14,17 копейки, составив 63,7016 рубля.

Между тем на утренних торгах Московской биржи курс доллара вырос до уровня 56,76 рубля, что выше на 10 копеек по сравнению с закрытием предыдущих торгов. Курс евро утром в среду вырос на 6 копеек и составил 70,72 рубля.

Ранее сообщалось, что апрель традиционно может стать очень неблагоприятным месяцем для курса доллара. Объясняется этот тем, что цены на энергетические товары, такие как нефть и природный газ, как правило, повышаются с апреля по июнь. Исключением здесь стал 2017 год.

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