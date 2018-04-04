США предложили России прислать новых дипломатов

Госдепартамент США предложил России прислать новых дипломатов взамен ранее высланных из страны шестидесяти сотрудников российских дипмиссий, сообщает Yahoo News. Также в ведомстве заявили, что Россия может сохранить общее допустимое число дипломатов.

«Российское правительство по-прежнему вправе запросить аккредитацию для восполнения вакантных позиций в дипмиссии», - пояснил представитель Госдепа, который подчеркнул, что каждый запрос будет рассмотрен в отдельности.

Также Госдеп рассчитывает на ответный шаг Москвы и надеется, что Россия примет новых сотрудников дипмиссий США взамен высланных.

«Россия не информировала нас о своем намерении сократить общее допустимое число сотрудников в нашей дипломатической миссии», —сообщили в ведомстве.

Россия выслала ряд дипломатов США и европейских стран в ответ на аналогичные действия Запада, который бездоказательно обвинил Москву в отравлении британского шпиона Скрипаля.