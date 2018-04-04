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Москва, 04.04.2018

Страны Балтии получили от США военную помощь

«Expert Online» 2018

Прибалтийские государства получат от Соединенных Штатов военную помощь на сумму $170 млн. Об этом заявил президент Дональд Трамп на совместной встрече с руководителями стран Балтии.

«США планируют предоставить около $100 млн на закупку крупнокалиберных  боеприпасов, и более $70 млн для проведения учений и оборудования странам Балтии с целью увеличения потенциала вооруженных сил или государственных служб безопасности Эстонии, Латвии и Литвы», — говорится в сообщении Белого дома.

Как сообщает РИА новости, Латвия, Эстония и Литва взяли на себя новые обязательства по дальнейшему укреплению блока НАТО у западных границ России. Также страны совместно с США продолжат повышать военные возможности альянса по обеспечению и сдерживанию обороны.

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