Страны Балтии получили от США военную помощь

Прибалтийские государства получат от Соединенных Штатов военную помощь на сумму $170 млн. Об этом заявил президент Дональд Трамп на совместной встрече с руководителями стран Балтии.

«США планируют предоставить около $100 млн на закупку крупнокалиберных боеприпасов, и более $70 млн для проведения учений и оборудования странам Балтии с целью увеличения потенциала вооруженных сил или государственных служб безопасности Эстонии, Латвии и Литвы», — говорится в сообщении Белого дома.

Как сообщает РИА новости, Латвия, Эстония и Литва взяли на себя новые обязательства по дальнейшему укреплению блока НАТО у западных границ России. Также страны совместно с США продолжат повышать военные возможности альянса по обеспечению и сдерживанию обороны.