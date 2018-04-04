Технологию будущего берут на вооружение утилизаторы лома и вторсырья

В Москве прошел один из крупнейших в Европе международный ежегодный форум Moscow International Recycling Expo, посвященный проблемам переработки лома и вторсырья. Масштабное трехдневное мероприятие собрало гостей со всего света – из Франции, Италии, Германии, Швейцарии, Финляндии, Австрии, Венгрии, Китая, Японии, Сингапура, Турции, Казахстана, Узбекистана. Обширная программа MIR-EXPO включала в себя 14-й международный форум «Лом черных и цветных металлов», 3-й Евразийский Конгресс «Решения для отходов электронного и электротехнического оборудования», федеральное совещание по НДС на лом, многочисленные круглые столы, семинары, пресс-конференции и даже курсы повышения квалификации на базе МИСиС в сфере рециклинга. Также делегаты и гости форума могли познакомиться с выставкой, посвященной новейшим технологиям переработки лома и отходов металлов, утилизации автомобилей и электротехнической аппаратуры. В финале первого дня работы форума состоялось торжественное вручение VI Национальной премии «Лучшие на рынке лома».

Местом проведения Moscow International Recycling Expo стал Конгресс-парк Royal Radisson Hotel Moscow (гостиница «Украина»). Посетителей форума под барабанный бой встречали эффектные мажоретки – девушки в киверах и гусарских доломанах. В выставочном зале с гостями беседовал обаятельный робот Нордик, представляющий стенд компании «НордМеталл». После неформального общения участников началась официальная часть. Наиболее насыщенным событиями стал первый день форума. В ходе дискуссий обсуждались наиболее актуальные вопросы сферы утилизации, в том числе экологичные технологии переработки металлов, пластика и ТБО, сырьевая безопасности металлургии, автоматизация процесса контроля и учета при сдаче вторсырья. Большой интерес вызвали презентации таких проектов как создание геосоциальной службы «такси» для вывоза мусора «Убери!» и использование блокчейн для создания платформы, объединяющей участников рынка вторсырья в единую циклическую систему. Динамично развивающаяся технология позволит сделать прозрачным весь процесс обращения продукта в обществе, обеспечит полный контроль и точный учет при утилизации. Взаиморасчеты между участниками сделок предполагается вести с помощью специальной криптовалюты – MaterialCoin. Помимо удобства, внедрение блокчейн в сфере переработки и утилизации призвано минимизировать возможности теневого рынка вторсырья.

«Только для России годовой объем рынка вторсырья составляет 15 млрд долларов, объем рынка товаров в цикле – в 150 раз больше, поэтому созданная криптовалюта обладает большим потенциалом роста в 1500-3000%, что делает ее привлекательной для инвесторов и банков, которым требуется в срочном порядке решить вопросы, связанные с ликвидацией токсичных активов. При вложении в проект или токены от $2 млн. потенциал роста составляет от $100-200 млн», - считает Иван Калишевич, глава Finnish International Business Holding Ltd.

Оживленное обсуждение на форуме вызвали планы правительства ограничить экспорт отходов и лома черных металлов. Некоторые представители сообщества ломозаготовителей выразили мнение, что в отмене экспорта заинтересовано дальневосточное предприятие «Амурметалл», переживающее после затяжного кризиса период подъема. В эмоциональной дискуссии на эту тему принял участие депутат фракции ЛДПР в Государственной думе Сергей Фургал. Он выразил готовность стать посредников в диалоге между ломовиками и «Амурметаллом». Также депутат заверил, что будет защищать интересы российских предприятий в органах власти и призвал представителей компаний высказывать свои предложения по разрешению спорных ситуаций. В свою очередь бизнесмены заявили о готовности поставлять лом на внутренний рынок, оговорившись, что нуждаются лишь в гарантиях своевременной и адекватной оплаты поставляемого сырья.