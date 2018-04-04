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Москва, 04.04.2018

Мировые цены на нефть ползут вниз

«Expert Online» 2018

Мировые цены на нефть утром 4 апреля показали отрицательную динамику в ожидании публикации недельных данных минэнерго США о запасах и добыче топлива в стране, передает Прайм.

По состоянию на 7.52 по московскому времени  стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent упала на 0,29%, достигнув показателя в $67,92 за баррель. Стоимость майских фьючерсов на нефть марки WTI также потеряла 0,29%  и стоит  $63,36 за баррель.

Ожидается, что 4 апреля минэнерго США сообщит о росте запасов нефти в США за прошлую  неделю на 246 тысяч баррелей до 430,1 миллиона баррелей. В тоже время участники торгов уже обладают информацией от Американского института нефти (API), который сообщил, что запасы нефти в США за неделю к 30 марта сократились на 3,28 миллиона баррелей. При этом эксперты предрекали рост на 246 тысяч баррелей.

Масла в огонь подливает и торговое противостояние США и Китая. Сегодня был опубликован список из 1,3 тысячи китайских товаров, против которых могут быть введены импортные пошлины.

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