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Москва, 04.04.2018

СМИ США рассказали о новейших патрульных кораблях России с «гениальным» дизайном

«Expert Online» 2018
  • Корабль проекта 22160 "Василий Быков"
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Корабль проекта 22160 "Василий Быков"

У России появились новейшие патрульные корабли с «гениальным» дизайном, сообщает The Drive. Конструкторам кораблей удалось добиться  сочетания небольших размеров корабля с огромной боевой мощью

Речь в материале идет о новейшем российском корвете проекта 22160, который помимо стандартной артиллерийской установки калибра 57 миллиметров, пулеметов и противодиверсионного гранатометного комплекса ДП-65 снабжен вертолетной площадкой, которая при необходимости может быть использована для размещения двух ракетных комплексов "Калибр" (Club-K). Данный факт позволит патрульным кораблям наносить удары восемью ракетами по морским и наземным целям на большом расстоянии, считают авторы материала.

Корабли проекта 22160 моут находится в автономном плавании два месяца и пройти за это время до шести тысяч морских миль.

«Этот концепт достаточно инновационный, чтобы его изучали в западных военно-морских силах. Он может послужить источником вдохновения для их многофункциональных боевых судов», — говорится в статье.




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