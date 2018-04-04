СМИ США рассказали о новейших патрульных кораблях России с «гениальным» дизайном

У России появились новейшие патрульные корабли с «гениальным» дизайном, сообщает The Drive. Конструкторам кораблей удалось добиться сочетания небольших размеров корабля с огромной боевой мощью

Речь в материале идет о новейшем российском корвете проекта 22160, который помимо стандартной артиллерийской установки калибра 57 миллиметров, пулеметов и противодиверсионного гранатометного комплекса ДП-65 снабжен вертолетной площадкой, которая при необходимости может быть использована для размещения двух ракетных комплексов "Калибр" (Club-K). Данный факт позволит патрульным кораблям наносить удары восемью ракетами по морским и наземным целям на большом расстоянии, считают авторы материала.

Корабли проекта 22160 моут находится в автономном плавании два месяца и пройти за это время до шести тысяч морских миль.

«Этот концепт достаточно инновационный, чтобы его изучали в западных военно-морских силах. Он может послужить источником вдохновения для их многофункциональных боевых судов», — говорится в статье.







