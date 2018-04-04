Украина пригрозила всем российским морякам

Олег Слободян – представитель Госпогранслужбы «незалежной» – заявил, что Украина будет задерживать все российские суда, которые будут входить и выходить из портов Крыма без согласования с Киевом.

По его словам, позиция Украины однозначна: «Крым – незаконно оккупированная часть Украины, поэтому на нарушения порядка входа и выхода с оккупированной территории правоохранительные органы будут реагировать немедленно», передаёт «Обозреватель».

Кроме того, Слободян добавил, что «возможности Украины в Черноморском регионе адекватны существующим угрозам».

Напомним, 26 марта 2018 года российское судно «Норд» с командой из 10 человек было задержано в нейтральных водах в Азовском море. При этом судно зарегистрировано в порту Керчи в Крыму, который Украина считает своей территорией.