Управление по туризму Катара (QTA) открывает представительство в Москве

Управление по туризму Катара (Qatar Tourism Authority) продолжает развивать новые рынки въездного туризма по всему миру и открывает представительство в России. Офис в России стал десятым представительством QTA в мире.

Российское представительство будет координировать широкий спектр активностей по продвижению туристического направления Катар, включая семинары, встречи с партнёрами, обучение туристических агентов через онлайн-программу TAWASH QTA, доступную на русском языке, сотрудничество с туроператорами, ознакомительные поездки, кампании в средствах массовой информации и различные инновационные мероприятия, нацеленные на повышение узнаваемости Катара как туристического направления среди российских туристов.

Рашид Аль-Куресе (Rashed AlQurese), главный специалист по маркетингу и продвижению QTA отметил: «Россия является важным рынком въездного туризма для Катара, мы видим у этого рынка мощный потенциал роста как среди туристов, заинтересованных в отдыхе, так и в области бизнес-поездок. Наше присутствие в России позволит нам активно продвигать Катар среди российских туристов и развивать отношения с представителями туриндустрии, которые будут продавать путешествия в Катар». Рашид Аль-Куресе добавил: «Это еще одна возможность продемонстрировать слоган нашей страны - Катар приветствует мир (Qatar Welcomesthe World)».

Катар стал еще более доступным направлением для российских путешественников, в особенности после того, как государство отменило въездные визы для граждан России. В январе и феврале 2018 года в Катаре наблюдалось более чем четырёхкратное (430%) увеличение числа посетителей из России по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За первые месяцы 2018 года Катар посетили 3 290 и 6 497 туристов соответственно. Срок пребывания в Катаре для граждан России составляет до 30 дней в течение одной или нескольких поездок и при необходимости может быть продлен на аналогичный период. Национальный перевозчик страны авиакомпания Qatar Airways, удостоенная множества мировых наград, осуществляет 28 еженедельных прямых рейсов, связывающих столицу Доху с Москвой или Санкт-Петербургом.

Катар является популярным направлениям для туризма и проведения масштабных мероприятий мирового уровня. В 2019 году страна примет чемпионат мира по тяжелой атлетике, в 2022 году Катар получил право на проведение Чемпионата мира по футболу, а в 2023 – Чемпионата мира по водным вида спорта. Катар заменит своими архитектурными памятниками, гастрономическими традициями и развитой инфраструктурой туризма. Доха - исторический и культурный центр всего государства. Столица Катара особенно знаменита «старым городом», фортом, белоснежными мечетями, набережной Корниш и музеями.

Офис QTA в России входит в международную сеть, которая в настоящее время охватывает Великобританию, Ирландию, Францию, Германию, Австрию, Швейцарию, Италию, Турцию, Соединенные Штаты Америки, Китай, рынки GCC и Юго-Восточную Азию. В ближайшее время ожидается открытие дополнительного офиса в Индии.