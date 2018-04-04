В Москве загорелся торговый центр: известно об одном погибшем

Днём 4 апреля в на востоке Москвы загорелся детский торговый центр «Персей».

Согласно предварительной информации, возгорание произошло в складском помещении ТЦ, расположенного по адресу Малая Семеновская, 28.

Пожару был присвоен 2-й (повышенный) ранг сложности. В настоящее время открытое горение удалось ликвидировать. Кроме того, была проведена экстренная эвакуация посетителей и сотрудников ТЦ – всего из горящего здания вывели около 300 человек.

Однако без жертв всё-таки не обошлось. Пострадавший, эвакуированный из горящего здания, скончался в машине «Скорой помощи», передаёт ТАСС.

Предварительно, это 45-летний работник торгового центра. По данным телеграм-канала Mash, количество пострадавших при пожаре в ТЦ Персей составляет 4 человека. Среди них трое сотрудников МЧС и женщина, которую сейчас везут в больницу. Состояние здоровья пострадавших пока не уточняется.