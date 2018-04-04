VIII Московский Международный Фестиваль социальной рекламы LIME

Оргкомитет VIII Международного фестиваля социальной рекламы LIME объявляет старт нового сезона фестиваля 2018 года. Ежегодно участниками конкурса становятся профессионалы индустрии коммуникаций, а также талантливые студенты и школьники. Мы ждем в своих рядах всех, кто готов предложить миру новое и нестандартное решение социальных проблем.

Традиционно прием работ проводился в 7 номинациях: социальная реклама в пяти предложенных форматах (видео, печать, радио, event, digital), коммерческие проекты и недавно добавившаяся уникальная номинация Street-Art. Чтобы бороться за главный приз в номинации Street-Art, необходимо подать заявку и создать граффити на заданную тему на глазах у зрителей и жюри конкурса. К участию приглашаются как профессиональные мастера жанра, так и художники-любители. Три конкурсанта, чьи эскизы жюри признает лучшими, сделают на их основе граффити во время финала номинации на специальной площадке Высшей Школы Экономики. Также для участников и гостей LIME пройдут мастер-классы с участием ведущих Street-Art художников.

предоставлено пресс-службой

Новацией 2018 года стало появление восьмой номинации – «Лучшие проекты в сфере социальной ответственности бизнеса». Принять в ней участие могут как компании, уже реализовавшие благотворительные проекты, направленные на привлечение внимания к актуальным проблемам общества, так и студенты, предлагающие свои идеи для корпораций.

Во всех номинациях авторы работ поднимают наиболее актуальные и общественно значимые вопросы, такие как взаимоотношения в семье, сохранение культурного наследия, волонтерство, инклюзия и толерантность, защита окружающей среды. Приветствуется также рассказ через творчество о проблемах, не оставляющих равнодушным лично автора.

Конкурсанты могут быть уверены в справедливости оценки работ, поскольку баллы выставляются в трех «весовых» категориях: Best Practice (профессионалы), I have a dream (студенты) и Green Light (школьники). Оригинальные идеи и уже воплощенные проекты также рассматриваются отдельно. В жюри фестиваля – ведущие российские и зарубежные эксперты, включая представителей Общественной палаты РФ, СМИ, информационных и рекламных агентств.

предоставлено пресс-службой

предоставлено пресс-службой

Участие в фестивале бесплатное. После экспертной оценки конкурсных работ членами жюри состоится главное мероприятие фестиваля – торжественная церемония награждения победителей, включающая в себя мастер-классы, лекции от известных деятелей индустрии и экспресс-креатив.

Срок подачи работ на конкурс – до 10 мая 2018 г., на адрес - limefestival@gmail.com

Для участия в конкурсе Street-Art необходимо прислать готовые эскизы конкурсных работ в формате jpeg вместе с заявкой на lime.streetart2018@gmail.com до 20 апреля 2018 года.

Подробная информация о фестивале доступна на нашем сайте Limefestival.ru

Контактная информация: limeafest@hse.ru, Ирина Болсуновская.