«Эксперт» подсчитал, какой уровень доходов обрадует население

Обращаясь к Федеральному собранию 1 марта президент Владимир Путин провозгласил одной из главных задач государства на ближайшие 6 лет борьбу с бедностью. Этот показатель должен снизиться в стране за этот период в два раза.

По предварительным подсчетам, уровень доходов населения должен увеличиться в три раза, чтобы россияне стали полностью довольные жизнью, сообщает «Эксперт».

При этом автор материала уверен, что само понятие бедности по-разному воспринимается чиновниками, которые собрались с ней бороться, и самими людьми, оказавшимися в бедственном материальном положении.

Так, для определения беден человек или нет, в экономике России используется понятие прожиточного минимума, которое из-за огромного разброса материальных показателей по регионам, является весьма условным и не может служить реальным показателем положения дел.

Вторым компонентом, способным выявить уровень благосостояния населения, это уровень доходов, что является также весьма условным показателем из-за невозможности определить реальные данные о доходах из-за того, что часто граждане скрывают свои доходы или необходимые сведения по определенным причинам не собираются органами статистики.

«Поэтому в качестве некоего приближения можно использовать показатель душевого валового внутреннего продукта (ВВП), то есть отношение ВВП страны за год к среднегодовой численности населения этой страны», - пишет автор материала.

Однако критики данного метода сомневаются в его применимости на практике из-за выявленной ранее экспертами закономерности, когда рост ВВП вовсе не означает рост удовлетворенности жизнью средним гражданином. В статье отмечается, что экономисты различают три этапа соотношений ВВП и личного благосостояния рядового гражданина: отсутствие реакции личных доходов при низком уровне ВВП, небольшая реакция материального состояния на существенный рост ВВП в стране и при значительно возросших личных доходах отсутствие реакции на состояние ВВП в стране в принципе. Отмечается, что Россия сейчас проходит вторую фазу.