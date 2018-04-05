ЕС пошел против США в иранском вопросе

Евросоюз отказался менять или дополнять соглашение к ядерной сделке с Ираном. Об этом заявил РИА Новости высокопоставленный европейский дипломатический источник в Вашингтоне.

На данный момент США, Франция, Великобритания, и Германия ведут переговоры в рамках недавно созданной рабочей группы, в чьи задачи входит обсуждение сделки с Ираном.

По словам собеседника агентства, пока не рассматриваются дополнительные соглашения к существующей ядерной сделке. Новая рабочая группа проводит заседания , прорабатывая вопросы, которые выходят за рамки СВПД.

При этом, как подчеркнул источник, в будущем возможна выработка нового соглашения, которое дополнит положения действующей сделки. В целом в Евросоюз не спешат оценивать текущие переговоры с США.