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Москва, 05.04.2018

ЕС пошел против США в иранском вопросе

«Expert Online» 2018

Евросоюз отказался менять или дополнять соглашение к ядерной сделке с Ираном. Об этом заявил РИА Новости высокопоставленный европейский дипломатический источник в Вашингтоне.

На данный момент США, Франция, Великобритания,  и Германия ведут переговоры в рамках недавно созданной рабочей группы, в чьи задачи  входит обсуждение сделки с Ираном.

По словам собеседника агентства, пока не рассматриваются дополнительные соглашения к существующей ядерной сделке. Новая рабочая группа  проводит заседания , прорабатывая вопросы, которые выходят за рамки СВПД.

При этом, как подчеркнул источник, в будущем возможна выработка нового соглашения, которое дополнит положения действующей сделки. В целом в Евросоюз не спешат оценивать текущие переговоры с США.

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