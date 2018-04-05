Генпрокуратура оштрафовала Московскую биржу за нарушения

Центральный банк проверил Московскую Биржу на предмет исполнения законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулирования рынком. В результате организация была оштрафована на 300 тысяч рублей за каждое нарушение закона об инсайдерской информации, сообщает Telegram-канал Генпрокуратуры, ссылаясь на официального представителя ведомства Александра Куренного, который подтвердил, что в ходе проверок было установлено, что работники Мосбиржи не всегда направляли уведомления о совершении сделок на срочном рынке.

«В отдельных случаях такие уведомления предоставлялись с нарушением срока более чем на 1,5 года. Вскрыты случаи использования работниками биржи запрещенных локальными актами о предотвращении конфликта интересов программ для организации доступа к торгам», — рассказал Куренной.

Помимо этого, вскрыты нарушения по отсутствию в списках инсайдеров биржи членов ревизионной комиссии и должностных лиц, контролирующих соблюдение требований названного законодательства.