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Москва, 05.04.2018

Обнародована запись телефонного разговора отравленной Юлии Скрипаль с сестрой

«Expert Online» 2018

Телеканал «Россия 1» обнародовал запись разговора Юли Скрипаль – дочери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля – с двоюродной сестрой Викторией.

В ходе беседы отравленная дочь шпиона абсолютно нормальным голосом говорит, что у неё «всё хорошо, всё решаемо, все поправляются, все живы».

Отвечая на вопрос о состоянии здоровья Сергея Скрипаля, Юлия говорит, что и у него «всё нормально и сейчас он спит».

Юлия Скрипаль в ходе беседы несколько раз сказала, что «у всех здоровье нормальное, ни у кого непоправимых вещей нет» и поведала сестре, что скоро выпишется из больницы.

Ведущие передачи «60 минут», в эфире которого была обнародована эта запись, отметили, что её предоставила Виктория Скрипаль. По её словам, беседа состоялась накануне вечером. При этом ведущие подчеркнули, что не могут подтвердить подлинность разговора.

Ранее сообщалось, что спецслужбы Великобритании утверждают, что якобы установили местонахождение секретной лаборатории в России, где было произведено нервно-паралитическое вещество «Новичок» всего спустя несколько дней после отравления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

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