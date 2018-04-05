Количество пострадавших от слабой защиты личных данных клиентов Facebook растет не по дням, а по часам. На сегодняшний день известно, что были раскрыты данные не 50 млн пользователей соцсети, как сообщалось ранее, а 87. Пострадали в основном американцы и канадцы. Из почти 239 млн североамериканских пользователей данные скомпрометированы у 70,6 млн человек. Напомним, речь идет о том, что Facebook передал данные клиентов британской аналитической компании Cambridge Analytica, связанной с избирательной кампанией президента Трампа в 2016 году.

Сообщая об уточненном числе пострадавших, Facebook также сообщил об уже предпринятых мерах по улучшению защиты данных и о том, что предполагается сделать в ближайшем будущем. В первую очередь речь идет об улучшении контроля за тем, как и с кем соцсеть делится информацией. К примеру, Facebook уже отключил опцию, дававшую маркетологам доступ к личной информации пользователей сети через адреса электронной почты и номера телефонов.

Скандал нанес сильнейший удар не только по финансам Facebook, капитализация которого из-за падения акций уменьшилась почти на 100 млрд долларов, но и по репутации как компании, так и ее 33-летнего основателя и владельца Марка Цукерберга. Миллиардеру в довершение всего придется через неделю объяснять американским законодателям, как он защищает личные данные клиентов.

Жестко критикуют Цукерберга и Facebook и за распространение фейковых новостей. Сейчас мистер Цукерберг признает, что напрасно назвал вскоре после ноябрьских выборов 2016 года эти обвинения «безумными». По его словам, Facebook – «идеалистичная и оптимистичная» компания. Он также намекнул, что на этом признания не закончатся и что последуют новые скандальные откровения.

Сейчас владелец крупнейшей соцсети готовится к «допросу с пристрастием», который пройдет в Конгрессе на следующей неделе. 10 апреля ему предстоит ответить на вопросы сенаторов на совместном заседании двух сенатских комитетов: комитета по финансам и юридического.

На следующий день Марк Цукерберг посетит совместное заседание комитета по энергетике и торговле и комитета по банкам, финансам и городскому развитию Палаты представителей, которые занимаются многими вопросами, связанными с телекоммуникациями и интернетом. Нетрудно догадаться, что вопросы в нижней палате будут не менее жесткие. В обеих палатах Конгресса речь будет в основном идти о том, как Facebook использует данные пользователей и как и с кем он ими делится.

Марку Цукербергу, который предпочитает пореже показываться на людях и публичные мероприятия которого обычно проходят по заранее составленному сценарию, придется нелегко. Кстати, приходить на заседание финансового комитета британского парламента, члены которого хотели задать ему те же вопросы, что и их американские коллеги, он отказался и отправил вместо себя одного из своих заместителей.

Сейчас Facebook столкнулся с небывалой за все 14 лет существования компании потерей доверия пользователей. Конечно, компании неоднократно приходилось отвечать на неудобные вопросы и претензии пользователей, регуляторов и законодателей и до скандала с Cambridge Analytica, но все прошлые проблемы не идут ни в какое сравнение с нынешним скандалом. Были раньше у Facebook и проблемы с защитой личных данных пользователей. Можно вспомнить, к примеру, 2011 год, когда Федеральная торговая комиссия (FTC), защищающая права потребителей, обвинила крупнейшую соцсеть в том, что она обещала пользователям надежно защищать их личные данные, но обещание не сдержала. FTC, которая и сейчас разбирается в скандале с Cambridge Analytica, семь лет назад потребовала от Цукерберга, чтобы он перед тем, как делиться с кем-то пользовательской информацией, обязательно сообщал им об этом. Какие выводы сделает Комиссия сейчас и какие требования предъявит к Facebook, покажет время.