Песков заверил, что в России олигархов нет

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в России нет олигархов. Он также сообщил, что Кремль не получал официальную информацию о скором включении крупных российских бизнесменов в новые санкционные списки США, сообщает РИА «Новости».

Представитель Кремля отметил, что ситуация непростая и просил не руководствоваться сообщениями СМИ, а дождаться официальной информации.

«Все новостные поводы, действительно, достаточно обильно фигурируют в сообщениях СМИ накануне и сегодня, в том числе и в первую очередь в англосаксонских СМИ. Но каких-либо официальных подтверждений или официальных заявлений на этот счет мы не видим», — сказал Песков, который сообщил, что в Кремле сочли фразу «российские олигархи» неуместной.

«Давно прошло то время, когда в России были олигархи, в России нет олигархов», — отметил Песков.

Ранее СМИ сообщали, что США подготовили новый санкционный список российских олигархов. Также сообщалось, что документ предполагается утвердить до пятницы 6 апреля, за якобы вмешательство России в выборы американского президента.