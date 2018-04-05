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Москва, 05.04.2018

Песков заверил, что в России олигархов нет

«Expert Online» 2018

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в России нет олигархов. Он также сообщил, что Кремль не получал официальную информацию о скором включении крупных российских бизнесменов в новые санкционные списки США, сообщает РИА «Новости».

Представитель Кремля отметил, что ситуация непростая и просил не руководствоваться сообщениями СМИ, а дождаться официальной информации.

«Все новостные поводы, действительно, достаточно обильно фигурируют в сообщениях СМИ накануне и сегодня, в том числе и в первую очередь в англосаксонских СМИ. Но каких-либо официальных подтверждений или официальных заявлений на этот счет мы не видим», — сказал Песков, который сообщил, что в Кремле сочли фразу «российские олигархи» неуместной.

 «Давно прошло то время, когда в России были олигархи, в России нет олигархов», — отметил Песков.

Ранее СМИ сообщали, что США подготовили новый санкционный список российских олигархов. Также сообщалось, что документ предполагается утвердить до пятницы 6 апреля,  за якобы вмешательство России в выборы американского президента.

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