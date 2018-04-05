Российские депутаты приняли законопроект о введении новой меры пресечения

Депутаты нижней палаты российского парламента приняли в третьем чтении законопроект, который предусматривает введение новой меры пресечения — запрета на определённые действия.

Согласно законопроекту в Уголовно-процессуальный кодекс РФ вводится новая статья 106.1 «Запрет определённых действий». Отмечается, что данный запрет заключается в возложении на подозреваемого или обвиняемого обязанностей своевременно являться по вызовам дознавателя, следователя или в суд, соблюдать один или несколько запретов, передаёт РИА Новости.

В частности, суд может запретить обвиняемому или подозреваемому в определённые периоды времени покидать помещение, в котором он проживает, общаться с определённым кругом лицам, пользоваться Интернетом, почтой, телеграфом и телефоном, управлять автомобилем или другим транспортом.

При этом здесь есть исключения. Например, подозреваемый или обвиняемый может пользоваться телефоном для вызова «Скорой помощи», полиции, аварийно-спасательных служб во время ЧС, а также для общения с контролирующим органом, дознавателем или следователем.

Законом также оговариваются предельные сроки применения новой меры пресечения: по уголовным делам о преступлениях небольшой и средней тяжести он составит 12 месяцев, тяжких преступлениях — 24 месяцев, особо тяжких — 36 месяцев.