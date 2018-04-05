Рубль вырос к доллару и евро

Курс рубля, установленный Центробанком РФ на пятницу, вырос к доллару и евро.

Так официальный курс доллара уменьшился на 18,5 копейки – до 57,5796 рубля. Курс евро к рублю снизился на 36,54 копейки – до 70,5926 рубля.

При этом стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на пятницу, снизилась по сравнению с показателем на четверг на 26,61 копейки, составив 63,4355 рубля.

Ранее сообщалось, что нефтегазовые доходы позволяют российскому министерству финансов резко увеличить объём покупки валюты на внутреннем рынке. Согласно информации Минфина РФ, ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, прогнозируется в апреле 2018 года в размере +253,8 млрд руб.

Таким образом, совокупный объём средств, направляемых на покупку иностранной валюты на внутреннем валютном рынке, составляет 240,7 млрд руб.

Операции будут проводиться в период с 6 апреля 2018 года по 8 мая 2018 года, соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 11,5 млрд руб.