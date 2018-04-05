Слагаемые «Суммы» оказываются под вопросом

Пока владельцы группы «Сумма» находятся под следствием, объективно усиливаются позиции их конкурентов и контрагентов в отношении активов, которые группа намеревалась купить или, напротив, продать

На контрольный пакет крупнейшего в России контейнерного оператора «Трансконтейнер» появился новый претендент — РФПИ, передает РБК со ссылкой на заявление вице-президента РЖД Андрея Старкова. Фонд намерен приобрести у РЖД до 50% акций «Трансконтейнера». Ранее на пакет акций оператора претендовала группа «Сумма». Предложение «Суммы» пока не конкретизировано, сообщает РБК, что дает основания искать нового покупателя. Владельцы группы братья Магомедовы с минувшей субботы находятся под арестом по обвинению в хищениях и мошенничестве.

Пакет в 50% плюс 2 акции контейнерного оператора «Трансконтейнер» оказался готов к продаже 2 апреля. Именно в этот день было объявлено о завершении реорганизации Объединенной транспортно-логистической компании (ОТЛК, участниками являются железные дороги России, Белоруссии и Казахстана), в уставной капитал которой он был внесен. Теперь, после реорганизации, акции «Трансконтейнера» вернулись к ОАО РЖД. Оно продает их, согласно принятому ранее решению правительства.

Как пишет «Коммерсантъ», на вопрос об интересе к «Трансконтейнеру» в «Сумме» (уже владеет не менее чем 25,07% акций «Трансконтейнера») ответили, что сообщат о планах в ближайшее время. Интерес к активу изданию подтвердили UCL Holding Владимира Лисина (собирался идти на конкурс в консорциуме с Mediterranean Shipping Company) и ГК «Дело» Сергея Шишкарева. Планы РФПИ, об чьем интересе к транспортному активу также было известно, оставались невыясненными.

Теперь, согласно РБК, эти планы прояснились и Фонд заявил себя в качестве претендента. «Российский фонд прямых инвестиций, действуя со своими стратегическими иностранными партнерами, рассматривает, в том числе, и получение контрольного пакета в этом бизнесе. Мы всегда заинтересованы в приходе не только финансового инвестора — мы заинтересованы в приходе профильного стратегического инвестора, который принесет дополнительные компетенции в этот бизнес», — цитирует агентство Андрея Старкова из РЖД.

«Трансконтейнер» — крупнейший в России контейнерный оператор, владеет и управляет более чем 64 тыс. крупнотоннажных контейнеров и 24,5 тыс. вагонов-платформ для их перевозки. У оператора также есть сеть терминалов в России и Казахстане (через 50% в «Кедентранссервисе»), а также в Словакии. В четверг на Московской бирже этот пакет стоил почти 26 млрд руб.

Прогнозировать, как дальше будет вести себя «Сумма», особенно в преддверии выставления на аукцион желанного актива в «Трансконтейнере», в сложившихся условиях достаточно проблематично, полагает управляющий партнер Экспертной группы Veta Илья Жарский. По его мнению, интереснее сейчас даже не вопрос доли в «Трансконтейнере», а ситуация вокруг Новороссийского морского торгового порта (НМТП). Этот актив является ключевым в бизнесе группы «Сумма». «Сумма» совместно с «Транснефтью» в 2010 году приобрела 50,1% акций в НМТП, в ходе сделки доля «Транснефти» в порту выросла еще на 10,5% (через «Транснефть-сервис»).

Но в ходе совместной деятельности, отмечает аналитик, госструктура и частный холдинг не всегда приходили к единому мнению по управлению терминалами, разногласия касались стратегии развития порта. В результате этого было принято решение разделить активы – в частности в феврале этого года стороны договорились о продаже пакета «Суммы» в пользу нефтяной госкомпании и ФАС одобрила эту сделку. В марте этого сделка уже могла быть закрыта, но арест Магомедовых спутал все карты.

На текущий момент сделка оказалась в подвешенном состоянии, указывает эксперт, известно только о различии позиций Магомедовых и «Транснефти» по поводу стоимости пакета, за который «Сумма» запросила 1,8 млрд долл., что в 2,5 раза выше его реальной рыночной стоимости. В любом случае, в центре внимания сейчас будет именно вопрос доли в НМТП, так как 13 апреля состоится внеочередное собрание акционеров порта, где будет избран новый состав совета директоров. После чего, очевидно, судьба пакета «Суммы» будет более понятна. В любом случае, заключает Илья Жарский, скорее всего, группа выйдет из порта на не выгодных для себя условиях.

Но и вообще арест братьев Магомедовых, владельцев группы «Сумма», привел к серьезным изменениям в оценке их активов, констатирует эксперт Международного финансового центра Николай Ширяев. Наибольшие потери, по его оценке, понесло Дальневосточное морское пароходство. Новороссийский морской торговый порт в цене потерял незначительно, но именно он, с большой вероятностью, является основным активом, интересующим всех, кто готов побороться за возможное «наследство».

Стоит внимательно следить за двумя вышеуказанными бумагами, учитывая стратегический интерес со стороны инвесторов, говорит аналитик. К примеру, «Транснефти» крайне важно иметь влияние на свои логистические центры, где узловые хабы, такие как порты, имеют определяющее значение. «Трансконтейнеру» также нужен собственник, способный обеспечить бесперебойную деятельность, и это следует принимать во внимание в связи с перспективой продажи его пакета. При этом он оговаривает то обстоятельство, что снижение активности собственников не связано с экономической деятельностью компаний напрямую, поэтому сбои в работе группы и исполнении контрактов возможны только на момент возможной выемки документов. Но и здесь проблем для повседневной деятельности не будет, уверен Николай Ширяев, но все новые контракты некоторое время будут в подвешенном состоянии.