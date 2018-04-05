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Москва, 05.04.2018

США решили помочь Литве покончить с «газовой монополией» России

«Expert Online» 2018

В ходе саммита США и стран Балтии в Вашингтоне было подписано соглашение о сотрудничестве между операторами терминалов сжиженного природного газа Литвы и США,передает Sputnik со ссылкой на пресс-службу президентского дворца Литвы.

В сообщении поясняется, что в общей сложности было подписано два меморандума между американской компанией Freeport LNG и акционерным обществом Klaipėdos nafta и между Freeport LNG и литовским импортером газа Lietuvos dujų tiekimai. Теперь в соответствии с соглашениями США и Литва смогут могут обмениваться информацией о работе СПГ-терминалов и бизнес-среде в обеих странах.

По словам президента Литвы Дали Грибаускайте, которая присутствовала на церемонии подписания, ее страна «сделала еще один шаг в стремлении покончить с шестидесятилетней монополией России на поставки газа».

Литовский лидер не стала комментировать, во сколько обойдется «газовая независимость» рядовому литовскому потребителю, заявив лишь, что поставки СПГ из-за океана «выгодны для республики».

Стоит напомнить, что осенью 2017 года Литва уже предлагала план по созданию общего с Латвией и Эстонией газового рынка с целью снять с себя  хотя бы часть финансового бремени по аренде норвежского терминала Independence. Однако план потерпел неудачу, а зависимость от российского топлива возросла. Так, по данным «Газпрома» за 2017 год, у всех трех прибалтийских республик выросли объемы закупок газа из России. Литва возглавила этот список, закупив у российской компании 1,407 миллиарда кубометров природного газа, что на 37% больше, чем в 2016-м.

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