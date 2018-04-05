Рада требует остановить строительство «Северного потока-2»

На заседании в четверг депутаты Верховной Рады Украины призвали парламенты и правительства других государств принять все меры для полного запрета работ по вводу в эксплуатацию «Северного потока-2». Соответствующее заявление на заседании Рады поддержали 266 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов, передаёт РИА Новости.

Украинские парламентарии убеждены, что из-за строительства газопровода утвердится «абсолютная монополия» РФ на европейском газовом рынке.

Как говорится в заявлении Верховной Рады, депутаты призывают парламенты, правительства иностранных государств и мировое бизнес-сообщество «сделать всё возможное для полного и необратимого запрета на строительство газопровода Nord Stream 2».

Кроме того, депутаты просят не принимать никакого участия в подготовке, финансировании или лоббировании этого проекта.

«Мы призываем Кабмин Украины безотлагательно провести консультации с Европейской комиссией относительно недопущения строительства газопровода», – подчёркивается в заявлении.

Ранее сообщалось, что «Газпром» сделал первый шаг к организации проектного финансирования для газопровода «Северный поток-2». Компания привлекла заём в валюте, эквивалентный 90 млрд руб. у британского долгового агента Glas Trust под залог акций Nord Stream 2 AG.

Таким способом российский газовый монополист убил двух зайцев: он нашёл деньги и получил возможность снизить риски для кредиторов в случае введения санкций.

Напомним, 27 марта федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии (BSH) выдало разрешение на строительство трубопровода «Северный поток-2». При этом отмечалось, что в ведомстве не видят помех для удовлетворения запроса о прокладке «Северного потока-2» по морскому дну на отрезке протяжённостью 31 км.

Позже украинские аналитики заявили, что «Северный поток-2» несёт серьёзную угрозу для их страны. В частности, для Украины функционирование этого трубопровода не только минус 2% ВВП в год и нулевой рост экономики, но и значительный рост тарифов на газ.

«Северный поток-2» — проект магистрального газопровода из России в Германию через Балтийское море длиной свыше 1,2 тыс. км. По пропускной способности и протяжённости соответствует действующему газопроводу.

В США считают, что ущерб, который будет нанесён Украине после запуска «Северного потока-2» приведёт к критической разбалансировке государственного бюджета «незалежной», после чего её экономика рухнет.