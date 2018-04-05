В Госдуме прокомментировали призыв Рады запретить строительство «Северного потока-2»

Сергей Железняк – член комитета по международным делам нижней палаты российского парламента – прокомментировал призыв Верховной Рады запретить строительство газопровода «Северный поток-2».

По его мнению, это является антироссийской провокацией и циничным давлением на европейский и российский бизнес, передаёт РИА Новости.

Депутат считает, что против нашей страны в очередной раз используются методы «недобросовестной конкуренции». Кроме того, парламентарий подчеркнул, что любые искусственные ограничения в экономическом сотрудничестве и незаконные санкции отражаются негативно в первую очередь на потребителях.

«Убеждён, что ответственные, патриотически настроенные европейские политики, ориентированные на защиту национальных интересов своих стран, не станут жертвой шантажа и не допустят, чтобы граждане Европы несли финансовые потери, переплачивая за топливо из-за политических амбиций и жажды наживы энергетических магнатов США и их прислуги на Украине», – резюмировал Железняк.



Ранее сообщалось, что депутаты Верховной Рады Украины призвали парламенты и правительства других государств принять все меры для полного запрета работ по вводу в эксплуатацию «Северного потока-2». Соответствующее заявление на заседании Рады поддержали 266 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Украинские парламентарии считают, что из-за строительства газопровода утвердится «абсолютная монополия» РФ на европейском газовом рынке.

Напомним, 27 марта федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии (BSH) выдало разрешение на строительство трубопровода «Северный поток-2».

«Северный поток-2» — проект магистрального газопровода из России в Германию через Балтийское море длиной свыше 1,2 тыс. км. По пропускной способности и протяжённости соответствует действующему газопроводу.

В США считают, что ущерб, который будет нанесён Украине после запуска проекта Nord Stream-2 приведёт к критической разбалансировке государственного бюджета «незалежной», после чего её экономика рухнет.