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Москва, 05.04.2018

В Лондоне утверждают, что знают, где производится «Новичок»

«Expert Online» 2018

Спецслужбы Великобритании утверждают, что установили местонахождение секретной лаборатории в России, где было произведено нервно-паралитическое вещество «Новичок» всего спустя несколько дней после отравления Сергея Скрипаля и его дочери, пишет газета The Times. Издание, правда, ссылаясь на правительственный источник, не сообщает, о каком именно месте в России идет речь.  Собеседник лишь утверждает, что вещество «с большой долей вероятности было произведено в России», хотя они и не уверены в этом на 100%.

Источник издания, также сообщил, что  Лондон обладал «достаточно большой информацией» о месте производства вещества, уже к моменту проведения чрезвычайного правительственного комитета COBRA,  состоявшегося 7 марта 2018 года.

Напомним, накануне МИД Великобритании удалил собственное сообщение в Twitter от 22 марта, в котором утверждалось, что ученые в военной лаборатории в Портон-Дауне установили, что нервно-паралитическое вещество «Новичок» якобы было произведено в России.

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