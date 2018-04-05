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Москва, 05.04.2018

В России могут пересмотреть ценовую политику на рынке лекарств

«Expert Online» 2018

Сергей Миронов – лидер партии «Справедливая Россия», руководитель одноимённой фракции в Госдуме – предложил пересмотреть ценовую политику на рынке лекарств.

По его мнению, сейчас не время изобретать новые схемы конкуренции на этом рынке, передаёт РИА Новости.

Об этом он заявил в ходе заседания Госсовета. При этом Миронов напомнил, что в настоящее время Кабмин РФ активно обсуждает возможность выхода на фармрынок продуктового ритейла.

«Думаю, нам необходимо пересмотреть ценовую политику на лекарственные препараты, а не изобретать новые схемы конкуренции», – убеждён лидер СР.

Кроме того, он пояснил, что предлагаемый выход ритейлеров на фармацевтический рынок, с одной стороны, должен принести огромную пользу с точки зрения конкуренции, однако проблема контрафакта останется нерешённой.

По его данным, сейчас доля контрафакта на этом рынке составляет более 7%, а это без малого 70 млрд рублей.

«Но если ритейлеры получат возможность продавать лекарства, эта доля может существенно вырасти», – резюмировал Миронов, добавив, что цены на лекарственные препараты, неконтролируемые государством, продолжают расти.

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