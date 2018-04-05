В России могут пересмотреть ценовую политику на рынке лекарств

Сергей Миронов – лидер партии «Справедливая Россия», руководитель одноимённой фракции в Госдуме – предложил пересмотреть ценовую политику на рынке лекарств.

По его мнению, сейчас не время изобретать новые схемы конкуренции на этом рынке, передаёт РИА Новости.



Об этом он заявил в ходе заседания Госсовета. При этом Миронов напомнил, что в настоящее время Кабмин РФ активно обсуждает возможность выхода на фармрынок продуктового ритейла.

«Думаю, нам необходимо пересмотреть ценовую политику на лекарственные препараты, а не изобретать новые схемы конкуренции», – убеждён лидер СР.

Кроме того, он пояснил, что предлагаемый выход ритейлеров на фармацевтический рынок, с одной стороны, должен принести огромную пользу с точки зрения конкуренции, однако проблема контрафакта останется нерешённой.

По его данным, сейчас доля контрафакта на этом рынке составляет более 7%, а это без малого 70 млрд рублей.

«Но если ритейлеры получат возможность продавать лекарства, эта доля может существенно вырасти», – резюмировал Миронов, добавив, что цены на лекарственные препараты, неконтролируемые государством, продолжают расти.