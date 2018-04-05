Нефтегазовые доходы позволяют российскому министерству финансов резко увеличить объем покупки валюты на внутреннем рынке. Как говорится в сообщении Минфина, Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, прогнозируется в апреле 2018 года в размере +253,8 млрд руб.

Таким образом, совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты на внутреннем валютном рынке, составляет 240,7 млрд руб. Операции будут проводиться в период с 6 апреля 2018 года по 8 мая 2018 года, соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 11,5 млрд руб.

К совершению операций покупки иностранной валюты будет привлекаться Банк России. Каждый рабочий день в течение указанного периода Банк России будет заключать сделки покупки иностранной валюты на организованных торгах Московской биржи равномерно в течение торгового дня. Приобретенная иностранная валюта будет зачисляться на счета Федерального казначейства в Банке России.

С одной стороны, говорит старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова, рост объемов выкупа валюты связан с большим, чем месяцем ранее, количеством рабочих дней. С другой, дневные параметры закупок почти не изменятся. Кроме того, за последний год у валютного сегмента сформировался определенный иммунитет к присутствию Минфина на рынке.

По мнению эксперта, часть озвученных интервенций до открытого рынка просто не доходит, часть - размыта внутри дня. Отсюда и отсутствие сколько-нибудь заметных реакций на эти покупки на протяжении долгих месяцев. В этот раз рубль остался невозмутимым при появлении таких новостей. Доллар, по оценке «Альпари», в апреле будет торговаться в пределах 56,50-59,50 руб., евро - в границах 70-72 руб.

И все же, полагает глава аналитического департамента Dominion Станислав Вернер, Минфин не оставляет рублю шансов развернуть вектор динамики в сторону укрепления. Ежедневный объем интервенций на внутреннем валютном рынке с 6 апреля возрастет на 17% до 11,5 млрд руб. Это не рекорд, но этого вполне достаточно, для того, что поглотить весь объем валюты, который будет поступать по текущему счету платежного баланса. Сезонное увеличение импорта, старт дивидендных выплат и так заставят его обмелеть по сравнению с первым кварталом, а тут еще и такой крупный покупатель, как Минфин.