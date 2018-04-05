Юлия Скрипаль сделала заявление

Полиция Великобритании распространила информацию о состоянии здоровья Юлии Скрипаль, которая была отравлена в британском Солсбери вместе со своим отцом бывшим офицером ГРУ Сергеем Скрипалём.

Согласно данным местной полиции, Юлия пришла в себя ещё неделю назад, передаёт РИА Новости.

Кроме того, отмечается, что дочь экс-полковника ГРУ сделала заявление, назвав отравление «несколько сбивающим с толку» и выразила надежду, что все это понимают и не будут тревожить ее и ее семью, пока она выздоравливает.

«Я очнулась больше недели назад и рада сказать, что с каждым днем у меня прибавляется сил», – казала Скрипаль.

Она поблагодарила жителей Солсбери за помощь в день отравления и врачей окружной больницы.

Ранее сообщалось, что телеканал «Россия 1» обнародовал запись разговора Юли Скрипаль с двоюродной сестрой Викторией.

В ходе беседы отравленная дочь шпиона абсолютно нормальным голосом рассказала, что у неё «всё хорошо, всё решаемо, все поправляются, все живы».

Отвечая на вопрос о состоянии здоровья Сергея Скрипаля, Юлия подчеркнула, что и у него «всё нормально и сейчас он спит».

Напомним, 4 марта 2018 года в городе Солсбери Сергей Скрипаль и его дочь Юлия стали жертвами отравления, которое спровоцировало большой международный скандал и обострение отношений между Россией и Великобританией.

При этом в отравлении Скрпиалей британские власти бездоказательно обвинили нашу страну.

3 апреля стало известно, что специалисты исследовательской лаборатории Великобритании не смогли доказать, что газ, которым отравили экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля был произведён в России.