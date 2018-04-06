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Москва, 06.04.2018

Акции компаний Дерипаски упали на фоне антироссийских санкций

«Expert Online» 2018

Акции компаний En+ Group и «Русал», подконтрольные российскому бизнесмену Олегу Дерипаски, упали на торгах Московской биржи на фоне новых антироссийских санкций, объявленных Минфином США.

В частности, акции En+ за час потеряли около 20% – стоимость одной ценной бумаги упала с 706 руб. на 15:45 мск до 567 руб. на 16:45 мск., передаёт «Газета.Ru».

В настоящее время ситуация на бирже немного стабилизировалась и акции компании Дерипаски начинают отыгрывать дневное падение.

Ранее сообщалось, что США ввели новые санкции против российских бизнесменов и чиновников. В новый ограничительный список американского Минфина включены 38 бизнесменов и 15 компаний, среди которых и Олег Дерипска.

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