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Москва, 06.04.2018

Британия назвала предполагаемое место производства «Новичка»

«Expert Online» 2018

Спецслужбы Великобритании сообщили, что химическая лаборатория, в которой якобы производится  вещество «Новичок» находится в Саратовской области. Об этом пишет газета Times.

По данным издания, речь идет о научно-исследовательском институте в городе Шиханы. Также СМИ сообщает, что это секретная информация из доклада Лондона для своих союзников в деле отравления британского шпиона Скрипаля. Документ Великобритания, по ее же заявлению, распространила для того, чтобы союзники присоединились к санкциям против России.

Напомним, бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены 4 марта 2018 года. Их нашли без сознания в центре города Солсбери. Лондон обвинил в случившимся Россию, не предъявив при этом никаких доказательств кроме заявления, что Скрипаля отравили веществом, разработанным в рамках советской программы «Новичок». Москва категорически отвергает обвинения в свой адрес, называя их безосновательными.

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