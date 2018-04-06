Брюссель накажет строптивых восточных европейцев

Варшава, которая так долго и так стойко «держалась» против атак Брюсселя, похоже, дрогнула, когда речь зашла о деньгах.

Еврокомиссия (ЕК) намерена привязать выделение членам Евросоюза субсидий с соблюдением ими демократических принципов и главных общеевропейских ценностей. Цель этого предложения, автором которого является Гюнтер Эттингер, еврокомиссар по бюджету, очевидна. Брюссель хочет отбить у ряда стран на востоке континента охоту идти против общеевропейского течения и проводить самостоятельную политику.

26 марта Эттингер ездил с рабочей поездкой в Польшу. Чаще всего польские журналисты спрашивали его именно о субсидиях. Интерес поляков к этому вопросу понятен. С одной стороны, Польша вместе с Венгрией является главными «бунтовщиками» в Евросоюзе. С другой, Варшава – на первом месте и по субсидиям. У Брюсселя же, похоже, терпение подходит к концу и он не намерен платить стране, которая не придерживается базовых принципов объединенной Европы (в трактовке ЕК). Так что в следующем семилетнем бюджете ЕС на 2021-27 годы ряд восточноевропейских стран вполне может не досчитаться солидных денег.

Переговоры о деньгах в Европе никогда не проходили легко, потому что делится триллион евро. Например, при принятии действующего бюджета переговоры между донорами и получателями субсидий затянулись на два с лишним года. Сейчас же ситуация ухудшилась, потому что из-за брексита сумма взносов уменьшится, а количество статей, которые нужно финансировать, постоянно растет.

Что касается Польши, то главная претензия ЕК к ней заключается в реформе судебной власти, которую проводит правящая партия «Право и справедливость» (PiS). Именно эта реформа дает Брюсселю право применить статью 7 Европейского договора, которая разрешает Еврокомиссии наказать Варшаву. Теоретически ее могут лишить права голоса в общеевропейских организациях. Звучит грозно, но несмотря на это серый кардинал польской политики, лидер PiS Ярослав Качиньский до сих пор пропускал мимо ушей предупреждения и угрозы, доносящиеся из Брюсселя.

Несмотря на то, что окончательное решение ЕК еще не приняла, сам Гюнтер Эттингер не скрывает своей позиции. Он уверен, что бюджет – вполне приемлемое орудие для наказания «бунтовщиков». Его позицию поддерживает и большинство членов ЕК, которая заседала в последних числах марта.

Сейчас с бюджетом сложилась взрывоопасная ситуация. Брюссель перечисляет в Восточную Европу десятки и десятки миллиардов евро, а в ответ получает одну головную боль за другой. Только Вышеградская четверка, состоящая из Польши, Чехии, Словакии и Венгрии, получила за последние десять лет ок. 150 млрд евро. Однако входящие в нее страны отказались принимать беженцев, которых «поделили» по членам ЕС, и не придерживаются основных ценностей организации. В текущем бюджетном периоде (2014-20) субсидии Брюсселя составляют 2,6% от ВВП Венгрии, 2,4% - Польши, 2,3% - Словакии и 1,8% - Чехии.

Германия, первая экономика Европы, тоже поддерживает предложение Гюнтера Эттингера связать получение субсидий с общеевропейскими ценностями.

В пользу этого предложения и обвинения, что субсидии Брюсселя не всегда расходуются по назначению. К примеру, в Венгрии сейчас громкий финансовый скандал. Как сообщает Spiegel, кто-то украл из субсидий 4 млрд евро и вывез их из страны. По слухам, следы ведут в высшие эшелоны Фидес, партии премьер-министра Виктора Орбана.

В Словакии ситуация еще хуже. В этой стране журналист Ян Кучак поплатился жизнью за попытку расследовать вывод части субсидий из страны. Убийство журналиста и его невесты спровоцировало многотысячные демонстрации протеста и острый политический кризис в Словакии.

Предложение Гюнтера Эттингера пока сырое и нуждается в доработке. Впрочем, дело может и не дойти до наиболее жесткого сценария. Варшава, которая так долго и так стойко «держалась» против атак Брюсселя, похоже, дрогнула, когда речь зашла о деньгах. Недавно поляки первый раз намекнули, что, возможно, и внесут кое-какие изменения в закон о суде и даже направили в Брюссель три предложения.