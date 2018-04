Эксперты признали новые винтовки США клоном советских РПК

Новейшие винтовки M27 морских пехотинцев США очень похожи на советский ручной пулемет Калашникова (РПК), который был разработан более 50 лет назад, пишет We Are The Mighty.

Винтовка M27 снабжена магазином на 30 патронов, что делает ее похожей на винтовки M4 и M16, используемые военными, полицией и спецслужбами США.

«Россия, тем не менее, обладала аналогичной особенностью в течение более пяти десятилетий с ручным пулеметом Калашникова», — пишет издание.

В СССР на смену РПК пришел ручной пулемет Дегтярева в 1964 году. Позже первый автомат был снабжен пластиковым обвесом вместо деревянного, а также ночным прицелом.

По мнению авторов материала, у РПК «впереди долгая карьера», несмотря на более полувековую службу.