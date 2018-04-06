Фондовый рынок США показывает незначительный рост

Американские фондовые индексы завершили накануне торги в зеленой зоне. Рост рынка акций США продолжается три сессии подряд впервые за месяц. Прежде всего инвесторов волнуют новости о торговых отношениях между Россией и Китаем, передает Финмаркет.

Волатильность рынка акций остается повышенной: индекс S&P 500 с начала года завершал сессии с изменением в 1% и более в три раза чаще, чем за весь 2017 год.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам сессии 5 апреля вырос на 0,99%, составив 24505,22 пункта.

Standard & Poor's 500 вырос на 0,69%, достигнув 2662,84 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 0,49% или 34,44 пункта и составил 7076,55 пункта.

Бумаги онлайн-ритейлера Amazon подорожали на 2,9%, соцсети Facebook - на 2,7%.