Итоги Gold Print Awards – 2018

5 апреля 2018 года состоялось значимое светское событие в области рекламы и печатных медиа – Церемония вручения II Национальной Премии в области медиарекламы за проекты и достижения рекламодателей в печатных СМИ – Gold Print Awards – 2018.

Торжественная церемония прошла в отеле «Метрополь» в одноименном историческом зале отеля с роскошным убранством в стиле неоклассицизма. Вечер прошел под аккомпанемент джазовых мелодий в исполнении The Moscow Jazz Passengers и Анны Левшиной. Гостей церемонии ожидали приятные сюрпризы от Партнеров Премии: напитки от компании «Фанагория» и трехъярусный торт с логотипом Премии от шеф-кондитера отеля «Метрополь». Ведущие церемонии – неподражаемые Вадим Верник и Елена Шкулева были на сцене весь вечер и украсили поистине звездный состав номинантов и лауреатов. В этот вечер руководители крупнейших издательских домов – организаторы Премии Gold Print Awards – 2018 - выразили свое уважение и благодарность за поддержку печатных изданий лучшим рекламодателям печатных медиа России. Победители были определены в 16 номинациях, ими стали:

Лучший рекламодатель в сегменте RETAIL: М.ВИДЕО

Лучший рекламодатель в сегменте FASHION: LVMH MOËT HENNESSY - LOUIS VUITTON

Лучший рекламодатель в сегменте WATCHES&JEWELLERY: SWATCH GROUP

Лучший рекламодатель в сегменте PHARMA: ЭВАЛАР

Лучший рекламодатель в сегменте BEAUTY&PERFUMERY: L'OREAL

Лучший рекламодатель в сегменте TRANSPORT: HYUNDAI

Лучший рекламодатель в сегменте FINANCE&INSURANCE: ПОЧТА БАНК

Лучший рекламодатель в сегменте REAL ESTATE: ГК «ПИК»

Лучший рекламодатель в сегменте INTERIOR: SCAVOLINI S.P.A.

Лучший рекламодатель в сегменте SMART: Мегафон

Лучший рекламодатель в сегменте TRAVEL: Министерство экономики Турецкой Республики

Лучший рекламодатель в сегменте Betting: ЛИГА СТАВОК

Лучшее Медиаагентство года: ADV Group

Прорыв года: COTY

Лучший кросс-медийный проект: ГОСКОРПОРАЦИЯ «РОСКОСМОС», ПРОЕКТ «ПОДНИМИ ГОЛОВУ»

Обладателем Гран-При стала Телекомпания НТВ, чья деятельность была в высшей степени отмечена Попечительским советом премии в председательстве с Виктором Шкулевым.

Также в рамках церемонии состоялось награждение победителя в Спецноминации от партнера Премии – Национальной Ассоциации визуальных коммуникаций (НАВК) – Лучшая Микс-кампания в категории Print+Outdoor. Победителем была объявлена компания Samsung Россия. Диплом Лауреата вручили учредители Национальной Ассоциации визуальных коммуникаций.

Член Попечительского совета Премии Руслан Новиков, генеральный директор Издательского Дома «Аргументы и факты» прокомментировал значимое для медиаиндустрии событие: «II Премия Gold Print Awards прошла на очень высоком уровне организации и в очень приятной дружеской атмосфере. Уже традиционно издатели печатной прессы, а нас, организаторов в этом году стало вдвое больше, выбрали, поблагодарили и наградили самых крупных рекламодателей, приверженцев прессы и рекламных услуг издательских домов. Солидные имена и бренды, которые прозвучали со сцены - это подтверждение того, что реклама в прессе не просто остается востребованной, важной и необходимой, но и имеет много перспектив. Возможности современных издательских домов сегодня почти безграничны. Благодарю всех коллег, задействованных в организации и проведении премии! Здорово, что в нашем «отраслевом календаре событий» появилось и заняло своё законное место это прекрасное, важное, полезное и объединяющее отрасль событие»

Организовать торжественную церемония на достойнейшем уровне помогли Партнеры Премии – ведущие компании различного профиля, в их числе Coca-Cola HBC Россия. Директор по внешним связям и коммуникациям компании Coca-Cola HBC, Россия, Ирина Архипова отметила: «Национальная премия в области медиа рекламы – это совместный проект крупнейших издательских домов и медиахолдингов России. Нам приятно поддерживать этот уникальный проект, ведь нечасто конкуренты объединяются в рамках одного проекта. Являясь официальным поставщиком напитков на премии Gold Print Awards 2018, мы постараемся подарить праздничное настроение всем гостям мероприятия».

Оргкомитет Премии Gold Print Awards – 2018 благодарит за помощь и поддержку Партнеров Премии: Официальную площадку: Отель «Метрополь», Официального поставщика премии: Компания «Фанагория», Официального поставщика напитков: Coca-Cola HBC Russia, Музыкального партнера премии: The Moscow Jazz Passengers и АннуЛевшину, Официальное ивент-агентство: DPG, Маркетингового партнера: City Mobile Post, Официального застройщика: Enframe, Партнера по визуальным коммуникациям: FreeMotion Group.