Капитана судна «Норд» освободили в зале суда

Городской суд Херсона освободил Владимира Горбенко капитана российского судна «Норд», которое было арестовано украинскими пограничниками, до основного разбирательства. Об этом «РИА Новости» заявил адвокат Дмитрий Щербина.

«Мы хотим сейчас удостовериться относительно состояния здоровья капитана судна. Поэтому сначала привезли его в больницу, а потом уже будем закрывать другие вопросы», —пояснил Щербина, который отметил, что мера пресечения Горбенко будет избрана на следующем заседании суда.

Напомним, российское рыболовецкое судно «Норд» было задержано 26 марта в украинской части территориальных вод Азовского моря. Пограничники Украины выдвинули команде обвинения в нарушении порядка выезда из Крыма, который украинские власти продолжают считать собственно территорией. Горбенко грозит до 5 лет тюрьмы.