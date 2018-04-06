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Москва, 06.04.2018

Конференция «РОЛЬ ЗАКОНА О ТЕПЛОСНАБЖЕНИИ В МОДЕРНИЗАЦИИ ГОРОДОВ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ», 20 декабря 2017 г., Самара

«Expert Online» 2018

20 декабря 2017 г., Самара. Организаторы: медиахолдинг «Эксперт» совместно с Агентством стратегических инициатив, при участии компании «Т Плюс».

Модератор: Татьяна Гурова, главный редактор журнала "Эксперт".

Обсуждаемые вопросы:

  •  изменения в законодательстве и возможности их применения для модернизации региональной инфраструктуры, в том числе системы теплоснабжения;
  •  возможность использования цены ресурса в качестве драйвера роста инвестиций и дополнительного роста региональной экономики;
  •  необходимые условия привлечения финансирования и дорожные карты по модернизации городской инфраструктуры.

Спикеры:

  •  Храпков А.А., заместитель директора департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Министерства энергетики Российской Федерации; Презентация
  •  Анташев С.А., глава городского округа Тольятти; Презентация
  •  Марков С.В., глава городского округа Новокуйбышевск; Презентация
  •  Советкин А.Н., первый заместитель Главы городского округа Сызрань; Презентация
  •  Корчуганов Б.Ю., заместитель руководителя управления эксплуатации ЖКХ администрации городского округа Самара; Презентация
  •  Трушков Д.А., директор филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс»; Презентация
  •  Крайнев С.А., врио заместителя председателя Правительства - министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области; Презентация
  •  Гурова Т.И., главный редактор журнала Эксперт"; Презентация
  •  Огородников Е.А.,  обозреватель журнала «Эксперт». Презентация

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