Конференция «РОЛЬ ЗАКОНА О ТЕПЛОСНАБЖЕНИИ В МОДЕРНИЗАЦИИ ГОРОДОВ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ», 20 декабря 2017 г., Самара

20 декабря 2017 г., Самара. Организаторы: медиахолдинг «Эксперт» совместно с Агентством стратегических инициатив, при участии компании «Т Плюс».
Модератор: Татьяна Гурова, главный редактор журнала "Эксперт".
Обсуждаемые вопросы:
- изменения в законодательстве и возможности их применения для модернизации региональной инфраструктуры, в том числе системы теплоснабжения;
- возможность использования цены ресурса в качестве драйвера роста инвестиций и дополнительного роста региональной экономики;
- необходимые условия привлечения финансирования и дорожные карты по модернизации городской инфраструктуры.
Спикеры:
- Храпков А.А., заместитель директора департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Министерства энергетики Российской Федерации; Презентация
- Анташев С.А., глава городского округа Тольятти; Презентация
- Марков С.В., глава городского округа Новокуйбышевск; Презентация
- Советкин А.Н., первый заместитель Главы городского округа Сызрань; Презентация
- Корчуганов Б.Ю., заместитель руководителя управления эксплуатации ЖКХ администрации городского округа Самара; Презентация
- Трушков Д.А., директор филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс»; Презентация
- Крайнев С.А., врио заместителя председателя Правительства - министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области; Презентация
- Гурова Т.И., главный редактор журнала Эксперт"; Презентация
- Огородников Е.А., обозреватель журнала «Эксперт». Презентация
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