Косово может сорвать Европейский саммит

Судьба майского саммита Евросоюза, который должен пройти в Софии и который будет посвящен в основном западно-балканским странам, стремящимся в ЕС, под вопросом. Во всем виновато Косово. С одной стороны, эта бывшая провинция Сербии, отделившаяся в 2008 году, тоже претендует на вступление в объединенную Европу и ее делегация собирается в Софию, но с другой, не все европейские страны признали это территориальное образование независимым государством и намерены обсуждать судьбу ЕС в присутствии косоваров.

В марте премьер-министр Испании Мариано Рахой сообщил Брюсселю, что может не приехать в Софию, потому что Мадрид Косово не признает. Кроме Испании, Косово до сих пор не признали Греция, Кипр, Словакия и Румыния. Причина непризнания простая – в перечисленных странах имеются свои регионы и провинции, требующие независимости. Естественно, признание Косово независимым государством равносильно для них согласию на раскол их стран. Наиболее взрывоопасна проблема сепаратизма в Испании, где отделиться от Мадрида хотят сразу две области: Каталония и Страна Басков.

Саммит по Западным Балканам открывается 17 мая. Он проводится по инициативе Болгарии, которая сейчас является президентом Евросоюза на ротационной основе. Пятерка европейских стран, не признавших Косово, сейчас ищет дипломатические способы демонстрации своего несогласия с позицией Брюсселя по этому вопросу. Один из вариантов – участие их представителей только в рабочем ужине за день до открытия саммита. В таком случае они намерены попросить кого-то из соседей представлять их на рабочих заседаниях, но сами в них участвовать не собираются.

Болгария пытается убедить остальных членов ЕС, что уважает статус нейтралитета Косово. Это означает, что Евросоюз не должен предрешать статус Косово. По крайней мере, представители этого частично признанного государства всегда участвовали в региональных встречах именно в таком формате.

В Софии, естественно, хотят, чтобы в саммите участвовали все 28 членов ЕС и чтобы они участвовали на самом высшем уровне. Это станет свидетельством единства рядов по вопросам интеграции в Евросоюзе. Однако прецеденты уже были. Ранее на саммитах по Западным Балканам участвовали не все главы правительств.

На распутье не только пятерка вышеперечисленных членов ЕС, но и Сербия, которая считается одним из двух кандидатов (второй – Черногория) на вступление в объединенную Европу в 2025 году. Именно на этот год в Брюсселе предварительно намечают первое расширение Евросоюза. Выступая 3 апреля в Белграде, президент Сербии Александр Вучич заявил, что Сербия ждет результата встречи между сербскими и косовскими представителями на следующей неделе. Он намерен принять окончательное решение после этой встречи.

За день до президента о западно-балканском саммите высказалась премьер-министр Сербии Ана Брнабич. Она назвала присутствие в Софии представителей Косово «политическим нонсенсом».

Сербия может участвовать в майском саммите, по словам Брнабич, если Приштина создаст ассоциацию сербских муниципалитетов в Косово в соответствии с соглашением, принятым при содействии ЕС в 2013 году. Белград обвиняет власти Косово в том, что власти срывают осуществление соглашения об особых правах муниципалитетов, где большинство населения составляют сербы.

В конце марта под эгидой Евросоюза начались новые переговоры между Сербией и Косово. Пока они не принесли особых результатов в деле нормализации отношений между Белградом и Приштиной. Очередное обострение отношений было вызвано арестом и высылкой из Косово Марко Джурича, возглавляющего в правительстве Сербии Канцелярию по делам Косово и Метохи. По утверждениям косовских властей, он самовольно перешел границу и спровоцировал в Косовске-Митровице беспорядки. Для разгона демонстраций протеста сербов, живущих в Косове, полиция использовала слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Этнические сербы, входившие в правительство Косово, в знак протеста объявили об отставке.