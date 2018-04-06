На Украине арестовали капитана задержанного российского судна «Норд»

Херсонский городской суд арестовал на 2 месяца, до 31 мая 2018 года капитана задержанного российского судна «Норд» Владимира Горбенко.

Об этом рассказала представитель команды арестованного судна Анна Шевелёва. По её словам, капитана «Норда» отправили под стражу, но с возможностью выпуска под залог. Его выплатят адвокаты, передаёт RT.

При этом сумма залога пока неизвестна.

Ранее сообщалось, что городской суд Херсона освободил Владимира Горбенко до основного разбирательства.

Напомним, российское рыболовецкое судно «Норд» было задержано 26 марта в украинской части территориальных вод Азовского моря. Пограничники Украины выдвинули команде обвинения в нарушении порядка выезда из Крыма, который украинские власти продолжают считать собственно территорией. Горбенко грозит до 5 лет тюрьмы.