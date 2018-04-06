Покидающие Россию дипломаты США поделились мыслями о России

Сотрудники посольства США, которые покинули Россию 5 апреля в числе 60 высылаемых дипломатов, поделились своими впечатлениями от работы в России, разместив в аккаунте посольства США в Twitter видео под названием «Мысли в дорогу».

В видеоконтенте посол США в Москве Джон Хантсман заверяет, что несмотря на то, что коллектив посольства уменьшился, он «не менее предан делу стабилизации отношений между США и Россией».

Официальный представитель американской дипмиссии Мария Олсон, которая также покидала Россию, заявила, что гордится проделанной работой и «отношениями, которые моей команде удалось выстроить с журналистским сообществом России». Олсон рассказала, что в качестве прощального подарка она получила от журналистов книгу русских сказок, по которой продолжит учить русский язык.

«Уверена, что мы продолжим нашу работу и найдем способ двигаться вперед к лучшим отношениям», - сказала дипломат.

Напомним, Россия выслала дипломатов США в ответ на аналогичные действия США, которые 26 марта заявили о высылке сразу 60 российских сотрудников дипмиссий.