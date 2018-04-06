Появилась официальная информация о состоянии здоровья Сергея Скрипаля

Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль пошёл на поправку. Информация о состоянии его здоровья появилась на сайте ВВС.

По данным британской вещательной корпорации, которая ссылается на официальный релиз врачей, отравленный в Солсбери Скрипаль больше не находится в критическом состоянии.

Между тем в больнице Солсбери, куда он был госпитализирован с симптомами отравления нервно-паралитическим веществом, рассказали, что Скрипаль хорошо реагирует на лечение, и его состояние быстро улучшается.

Напомним, накануне телеканал «Россия 1» обнародовал запись разговора Юли Скрипаль – дочери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля – со своей тётей Викторией. В ходе беседы отравленная дочь шпиона абсолютно нормальным голосом заявила, что у неё «всё хорошо, всё решаемо, все поправляются, все живы».

Отвечая на вопрос о состоянии здоровья Сергея Скрипаля, Юлия сообщила, что и у него «всё нормально, а сейчас он спит».

Позже полиция Великобритании распространила информацию о состоянии здоровья Юлии Скрипаль. Согласно данным местной полиции, Юлия пришла в себя ещё неделю назад.

Кроме того, отмечалось, что дочь экс-полковника ГРУ сделала заявление, назвав отравление «несколько сбивающим с толку» и выразила надежду, что все это понимают и не будут тревожить её и её семью, пока она выздоравливает.

«Я очнулась больше недели назад и рада сказать, что с каждым днём у меня прибавляется сил», – сказала Скрипаль.

Напомним, 4 марта 2018 года в городе Солсбери Сергей Скрипаль и его дочь Юлия стали жертвами отравления, которое спровоцировало большой международный скандал и обострение отношений между Россией и Великобританией. При этом в отравлении Скрипалей британские власти бездоказательно обвинили нашу страну.

3 апреля стало известно, что специалисты исследовательской лаборатории Великобритании не смогли доказать, что газ, которым отравили экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля был произведён в России.