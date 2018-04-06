Путин произвёл серьёзные кадровые перестановки в МВД, ФСИН, МЧС и СКР

Глава российского государства Владимир Путин снял со своих должностей сразу одиннадцать генералов из структур МВД, ФСИН, МЧС и СК. Несколько из них возглавляли научные или образовательные учреждения ведомств.

Соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Среди отставленных силовиков: замначальника ГУ по обеспечению безопасности дорожного движения МВД генерал-майор Павел Бугаев, начальник НИИ ФСИН генерал-майор Андрей Быков, начальник УрЮИ МВД России генерал-майор Александр Гук, начальник Академии государственной противопожарной службы МЧС России генерал-полковник Шамсутдин Дагиров и другие.

В указе также содержатся новые назначения.

О причинах серьёзных кадровых изменений, которые сделал президент РФ, пока не сообщается.