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Москва, 06.04.2018

Путин произвёл серьёзные кадровые перестановки в МВД, ФСИН, МЧС и СКР

«Expert Online» 2018

Глава российского государства Владимир Путин снял со своих должностей сразу одиннадцать генералов из структур МВД, ФСИН, МЧС и СК. Несколько из них возглавляли научные или образовательные учреждения ведомств.

Соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Среди отставленных силовиков: замначальника ГУ по обеспечению безопасности дорожного движения МВД генерал-майор Павел Бугаев, начальник НИИ ФСИН генерал-майор Андрей Быков, начальник УрЮИ МВД России генерал-майор Александр Гук, начальник Академии государственной противопожарной службы МЧС России генерал-полковник Шамсутдин Дагиров и другие.

В указе также содержатся новые назначения.

О причинах серьёзных кадровых изменений, которые сделал президент РФ, пока не сообщается.

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