Путин прорывается сквозь региональный протекционизм

Президент провел Госсовет по теме конкуренции на региональном уровне. Это стало первым шагом после объявления в президентском послании курса на прорыв в экономике и уровне жизни. Острой критике подверглось засилье предприятий с госучастием, за которыми скрывается частный интерес разного рода начальства. Подтвердив, что страны с наиболее развитой экономикой являются для нас примером, Путин завершил Госсовет очень жестким заявлением.

Игнорирование законов, картелизация, протекционизм, госучастие

В Кремле под председательством Владимира Путина прошло заседание Государственного совета по вопросу приоритетных направлений деятельности субъектов Российской Федерации по содействию развитию конкуренции в стране. Как говорится в сообщении на сайте президента РФ, глава государства потребовал от гражданского общества, бизнеса и органов власти максимально эффективно включиться в решение соответствующих проблем.

«Справедливая и честная конкуренция – это базовое условие для экономического и технологического развития, залог обновления страны», – заявил во вступительной речи Владимир Путин, добавив, что пока, к сожалению, в сфере конкуренции немало случаев прямого игнорирования законов, особенно со стороны местных властей. В частности, отметил он, в общем количестве нарушений антимонопольного законодательства со стороны федеральных органов власти в 2017 году число общих нарушений – 1,2%, а региональными и муниципальными органами власти – 98,8%.

В связи с этим Владимир Путин считает важнейшим вопросом реализацию проконкурентных подходов в деятельности органов власти. В числе основных задач необходимо сформировать единый реестр государственного и муниципального имущества с полной информацией о правах на него, обременениях и целевом назначении. Особенно это важно, подчеркнул президент, на фоне процесса картелизации конкурентных сфер экономики, когда подрываются предпринимательская инициатива и стимулы к открытию своего дела: люди считают, что у них мало шансов пробиться на рынки, плотно занятые госпредприятиями и компаниями с госучастием, что трудно получить государственный или муниципальный заказ в честной, конкурентной борьбе.

Вторым важным моментом глава государства назвал тенденцию к развитию регионального протекционизма, что «абсолютно недопустимо». Мотивы таких действий понятны: регионы стремятся создать благоприятные условия для местных производителей, упростить им доступ на рынок. По его словам, у региональных команд должны появиться чёткие показатели по формированию конкурентной среды, а также обязательства по развитию частных предприятий на приоритетных для территорий рынках, в том числе новых, цифровых и так далее.

«Вновь повторю, для прорывного развития страны критически важно обеспечить экономические свободы, высокий уровень конкуренции. Да, от государства, от всех уровней власти здесь очень многое зависит. Но в формировании делового климата, культуры предпринимательства и практики честной конкуренции, конечно, огромную роль играет и сам бизнес», – заключил Владимир Путин.

Капитализм — в регионы

Тема и содержание Госсовета крайне интересны как первый публичный шаг по курсу на прорыв в экономической сфере и рывок в улучшении благосостояния, о котором президент говорил чуть больше месяца назад в послании Федеральному собранию: «Наша экономика показала свою устойчивость, а достигнутая стабильная макроэкономическая ситуация открывает новые возможности для прорывного развития, для долгосрочного роста. И наконец, в мире сегодня накапливается громадный технологический потенциал, который позволяет совершить настоящий рывок в повышении качества жизни людей, в модернизации экономики, инфраструктуры и государственного управления. Насколько эффективно мы сможем использовать колоссальные возможности технологической революции, как ответим на её вызов, зависит только от нас. И в этом смысле ближайшие годы станут решающими для будущего страны», — заявил Владимир Путин 1 марта.

Средства для рывка, в общем-то, два-три. Во-первых, стимулы, во-вторых, снятие ограничений для хозяйственной деятельности (в очень широком спектре, включая уменьшение коррупции и покровительства). Судя по всему, именно это средство Путин считает приоритетным. Сюда же можно было бы отнести и свежие события с группой «Сумма».

Третье возможное средство — расширение прямого участия государства в экономической деятельности путем, например, строительства государством заводов по советскому образцу, очевидно, не будет использоваться. Напротив, оно «поглощается» линией на попытку уйти от засилья компаний с госучастием. Засильем их присутствие является именно в силу предпочтений, оказываемых таким компаниям всей, и управленческой, и рыночной системой (искаженной рыночной, если угодно).

И в Кремле, очевидно, считают, что усиление госсектора приведет к тому, что частного бизнеса в стране вообще не останется. При этом, надо заметить, на реальные потребности развития власти реагируют, все же, именно путем приращения госсектора. Такова тенденция. Помимо этого, делаются попытки поддержать малый бизнес, но характерно, как именно: путем развития закупок у него со стороны госкомпаний! То есть, и здесь их роль решающая.

Частный интерес считается сильнейшей мотивацией экономического развития. Но если он реализуется через использование государственных полномочий, то, наоборот, становится сильным ограничителем. К этому фактору, по-видимому, справедливо отнести слова президента: «сращивание бизнеса и государства в плохом смысле этого слова, с чем мы должны бороться и чего мы не должны допускать в нашей экономике, в нашей стране», — сказал он на заседании Госсовета, причем в контексте упоминания очень жестких мер (о чем ниже).

Первое впечатление от Госсовета — что глава правительства и его подчиненные явно пришли на встречу с разными целями и представлением о происходящем в стране, говорит директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский. Губернаторы практически со всем молчаливо соглашались, толком даже не высказав собственной позиции по обозначенным проблемам, однако было понятно, что президент совершенно точно дал понять, что обозначенные протекционизм, засилие ГУПов и МУПов, одни и те же участники в исполнении госконтрактов и превалирующая доля госмонополий в оказании ключевых услуг для бизнеса является очень острой проблемой, затормаживающей развитие региональных экономик.

Между тем решение вопросов конкуренции и усиление ее является одним из действенных способов для разгона экономики, придания ей импульса, считает аналитик. Но устоявшаяся модель с ГУПами и МУПами удобная для местной власти, для собственного протекционизма и так называемого «семейного» бизнеса.

С чем идем на прорыв?

На Госсовете говорилось и о стимулирующих мерах. Глава Удмуртии Александр Бречалов сказал: «Отдельно хочу подчеркнуть, что для достижения целей… а также для реализации региональных планов мероприятий по развитию конкуренции должны быть предусмотрены стимулирующие, мотивационные меры для регионов, в том числе финансового характера». И он же привел впечатляющие данные: «Если обратиться к цифрам, то, коллеги, по данным Росстата, на конкурентных рынках действует более 300 тысяч организаций с государственным или муниципальным участием. Это очень весомая цифра», — сделал справедливый вывод губернатор. Это число сопоставимо с количеством малых и средних предприятий с образованием юридического лица. А более крупных частных компаний у нас и вовсе немного, хотя среди них есть, конечно, даже глобальные.

Часто можно встретить оценку уровня государства в экономике на уровне 70%. С этим, очевидно, не согласен выступивший на Госсовете министр экономики Максим Орешкин, но и его выкладки о многом: «В прошлом году, по оценкам экспертов, доля государства у нас опять выросла и вплотную приблизилась к отметке в 50 процентов. В своём Послании Вы поставили цель по росту доли малого и среднего бизнеса ВВП до 40 процентов. Очевидно, что без значительного снижения доли государства этого уровня достичь будет просто невозможно». — сказал Максим Орешкин.

Учитывая, что перед выборами именно разгон экономики страны был одним из лозунгов кандидата, то фактически Путин призвал губернаторов помочь ему в осуществлении этих планов, отмечает аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов. В случае, если действительно усилить конкуренцию и потеснить монополистов и бессменных исполнителей одних и тех же госконтрактов, можно добиться позитивного роста малого и среднего предпринимательства, а это новые рабочие места и дополнительные поступления в местные бюджеты. В целом сейчас способствовать усилению конкуренции активно стремится ФАС, так буквально вчера стала известна инициатива ведомства, о том, что часть мелких работ, которые заказывает государство под свои нужды, должны отдаваться только малому бизнесу, а большим компаниям, которые имеют массу дочек, запретить. Речь идет о таких работах, как покраска заборов и стен, замена приборов освещения, клининг и все что относится к мелким работам в сфере ЖКХ, говорит аналитик.

Хуже только госизмена и убийство

Но клининг и вставка лампочек это, все-таки, очевидно не то, что имел в виду президент Путин под решительным рывком с использованием всех новейших технологических достижений. На Госсовете, одним из главных участников которого был, конечно, глава ФАС Игорь Артемьев. Он отметил, существующая правовая база уже «требует назначения для регионов и для федеральных органов власти измеримых параметров» конкуренции. И что «в связи с этим Правительство Российской Федерации разработало единую отраслевую программу развития конкуренции в нашей стране – это министерские программы, которые будут утверждаться Правительством». «Эта программа внесена в Правительство уже около двух недель назад, досрочно», — добавил он.

Программа устанавливает уровни конкуренции в процентах доли рынка, которая должна быть отдана частным предприятиям, но при этом за скобки выведены федеральные госпредприятия. Это сразу искажает, конечно, итоговый процент. Но, по крайней мере, на него могут влиять губернаторы и муниципалитеты.

Предложено отдать частному бизнесу 10% услуг для инвалидов и других подобных социальных услуг, 60% аптечного рынка (кое-где на нем один или два ГУПа), 20% племенного животноводства, 80% строительных подрядов (кроме Москвы, где закон «О реновации» установил другие условия с преимущественным участием госсектора).

В лёгкой промышленности — 70% процентов), то же в производстве бетона, кирпича и древесины. «Купля-продажа электроэнергии – 50 процентов, иные конкурентные рынки в сфере энергетики – 30» — это не все названные Игорем Артемьевым цифры, но, пожалуй, основные. 80% по рыбе и морским биоресурсам касались не частников, а вообще российских компаний.

В общем, хотя бетон, это и не клининг, но запланированная регулируемая (защищенная) законом сфера частного капитала в региональной экономике России обещает быть мизерной.

Президент все же, по видимому, твердо решил подойти к решению задачи роста в первую очередь со стороны конкуренции. Наверное, потому, что за её «зажимом» усматривает опасную проблему, опасность которой становится понятнее, если применить к ней адекватный термин. Это даже не коррупция, и не монополизм. Речь, в сущности, идет о приватизации государства. Кроме того, концентрация на региональной проблематике показывает, что проблема отношений федерального и регионального уровней власти сохранила не только административную, но и политическую актуальность.

Рискнем предположить, что относясь к обсуждавшейся на Госсовете проблематике именно, или приблизительно, таким образом, Владимир Путин и произнес следующие слова: «Теперь по поводу ужесточения антимонопольного законодательства. Мы с вами хорошо знаем, во всяком случае, те, кто этим занимался… как складывалось антимонопольное законодательство в тех странах, которые сегодня называют странами с развитой рыночной экономикой. Более жестокое наказание, чем нарушение антимонопольного законодательства, можно было представить себе только за государственную измену и за убийство. Я хочу, чтобы все это тоже услышали», — сказал он, закрывая заседание.