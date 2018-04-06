Путин рассказал, что делает российский народ особенным

Глава РФ Владимир Путин рассказал о коде, который делает российский народ особенным.

Об этом президент заявил в ходе церемонии вручения премий молодым деятелям культуры и премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества.

Комментируя выступление режиссёра, художника анимационного кино Дины Великовской, Путин процитировал её слова о «нашем коде, который делает нас особенными».

Вот этот код, по мнению президента, складывается из поколения в поколения.

«И каждое поколение добавляет маленькую-маленькую частичку в этот код, который делает его ещё более мощным, делает его ещё более состоятельным, жизнеспособным», – цитирует российского лидера РИА Новости.