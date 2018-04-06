Приобрести месячную подписку всего за 290 рублей
Подписка
Москва, 06.04.2018

Путин рассказал, что делает российский народ особенным

«Expert Online» 2018

Глава РФ Владимир Путин рассказал о коде, который делает российский народ особенным.

Об этом президент заявил в ходе церемонии вручения премий молодым деятелям культуры и премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества.

Комментируя выступление режиссёра, художника анимационного кино Дины Великовской, Путин процитировал её слова о «нашем коде, который делает нас особенными».

Вот этот код, по мнению президента, складывается из поколения в поколения.

«И каждое поколение добавляет маленькую-маленькую частичку в этот код, который делает его ещё более мощным, делает его ещё более состоятельным, жизнеспособным», – цитирует российского лидера РИА Новости.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Эра центрально-азиатского газа

    Китай превратился в быстрорастущий рынок для импортного газа. Первый трансграничный газопровод проложен сюда из Туркменистана. Однако, спрос возрастает и открывает новые возможности для развития газотранспортной системы Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана

    Рынок пенсионных фондов идёт по пути укрупнения

    В пенсионном секторе крупные частные игроки, объединившись, смогут повысить основные бизнес-показатели и построить более устойчивую модель
    Реклама

    TOP

    1. Трамп обескуражил лидеров стран Балтии своим заявлением о России
      Трамп обескуражил лидеров стран Балтии своим заявлением о России
    2. Японский бизнес потерял интерес к британской прописке
      Япония внимательно следит за ходом переговоров между Лондоном и Брюсселем по выходу Великобритании из Евросоюза. Токио гораздо больше интересует торговое соглашение с объединенной Европой, чем с Британией, которая через год должна покинуть ЕС
    3. Курс доллара ждет «жесточайший» месяц
      Курс доллара ждет «жесточайший» месяц